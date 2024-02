Největší evropská softwarová firma, německý SAP, chce během následujících dvou let investovat přibližně miliardu eur do umělé inteligence. Přes dvě miliardy zamíří do programu restrukturalizace společnosti, který by měl ovlivnit až sedm procent ze současných 108 tisíc pracovních míst.

„Mám se věnovat hodnocení reálných možností, jak splnit maastrichtská konvergenční kritéria, a také tím, jaké kroky jsou spojené s členstvím v mechanismu směnných kurzů. Úkolem je vytvořit scénář, jak se na to připravit,“ popisuje svůj úkol nový zmocněnec pro vstup do Evropského mechanismu směnných kurzů (ERM II) a přijetí eura, ekonom Petr Zahradník v rozhovoru pro e15.

Firmy, živnostníci a zaměstnanci pošlou letos státu na daních a pojistném zhruba o čtyřicet miliard korun více než loni. Daňová kvóta vyjadřující poměr odvodů vůči HDP, která se v posledních třech letech pohybovala kolem 33,5 procenta, dosáhne rovných 34 procent. Stoupne tak na nejvyšší úroveň od roku 2020, plyne z analýzy ministerstva financí. Důvodem je vládní úsporný balíček. Především ODS a TOP 09 přitom slibovaly, že v tomto volebním období daňová zátěž neporoste. Čísla by mohlo srazit možné hospodářské oživení, byť se bude zřejmě pohybovat hodně při zemi.

Národní ekonomická rada vlády přišla s návrhem 37 opatření, která mají nakopnout českou ekonomiku. Ta se podle odhadů ministerstva financí ani letos nevrátí na předcovidovou úroveň. Ministr financí Zbyněk Stanjura avizoval, že vláda si z návrhu NERVu vybere pět až deset opatření, která stihne zrealizovat do konce volebního období. Podle člena NERVu a ředitele výzkumu v Centru ekonomických a tržních analýz Aleše Roda by vláda stihla implementovat drtivou většinu navrhovaných opatření, jejich účinek by se ale projevil až za několik let.

