Podle aktuálních odhadů rezortu financí by daňová kvóta měla letos nebo nejpozději do konce mandátu současného kabinetu dosáhnout úrovně roku 2021, kdy činila 33,7 procenta. „Největší vliv bude mít to, jak poroste česká ekonomika. Je to jedna z věcí, na které nám mimořádně záleží,“ řekl šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS).

Daňové zatížení by mohlo snížit také dřívější zrušení daně z mimořádných zisků pro energetické firmy či banky, o kterém chce Stanjura diskutovat na jaře. Podporu koaličních partnerů ale zatím nemá.