Toyota nařídila kolínské továrně šetřit. Jedna z nejlepších restaurací světa zavře | E15.cz

Čínský miliardář a spoluzakladatel Alibaby Jack Ma už nekontroluje fintechovou společnost Ant Group. Akcionáři podniku se dohodli na přetvoření jeho vlastnické struktury. Maův podíl ve firmě klesne z více než padesáti na pouhých 6,2 procenta. Završuje se tak pád dříve významného a médii hýčkaného podnikatele, jenž býval srovnáván s Billem Gatesem nebo Elonem Muskem.

Ant také uvedl, že jeho deset hlavních akcionářů včetně Maa již nebude hlasovat ve shodě, ale každý sám za sebe tak, aby nikdo z nich neměl výhradní kontrolu nad společností. Západní komentátoři soudí, že jde o finální krok čínské vlády v léta trvajícím tažení proti prostořekému miliardáři.

Investoři naproti tomu vnímají tuto zprávu jako signál, že tvrdý přístup čínských regulátorů vůči tamnímu technologickému sektoru se chýlí ke konci. Akcie Alibaby v pondělí zpevnily o 8,66 procenta.

Až do konce loňského roku platil kolínský závod Toyoty účty za elektřinu a plyn dle dříve sjednaných kontraktů se zafixovanými cenami. Od letošního roku se na něj vztahují takzvané spotové ceny, tedy ty aktuální tržní. Náklady na pokrytí těchto výdajů vzrostly závodu pětinásobně. Kvůli kombinaci s vysokou inflací, klesající poptávkou po nových automobilech i hrozbou propouštění proto japonská centrála Toyoty výrazně omezila investiční rozpočet kolínského závodu o stovky milionů korun. V příštích letech ho má dál snižovat.

Letos investiční rozpočet závodu klesne o třicet procent, výrazně omezený bude investiční balík i v příštím roce.

✅ Jedna z nejlepší restaurací světa Noma zavře

Michelinskými hvězdami ověnčená restaurace Noma v závěru roku 2024 ukončí klasický restaurační provoz. Od roku 2025 se bude pětinásobná nejlepší restaurace světa otevírat jen pro nárazové akce. „V roce 2025 se naše restaurace změní v obří laboratoř - průkopnickou testovací kuchyni, která se bude věnovat inovacím v oblasti potravin a vývoji nových chutí,“ uvedla Noma v prohlášení.

Spoluzakladatel Nomy René Redzepi uvedl, že navzdory tomu, že hosté za menu a párování vína platí 5300 dánských korun (17 tisíc korun), je obtížné udržet restauraci v černých číslech a přitom férově zaplatit téměř stovku zaměstnanců. „Musíme kompletně změnit naše odvětví. Nyní je vše jednoduše příliš náročné, musíme začít pracovat jiným způsobem,“ řekl pro deník New York Times.

Světem luxusního stravování v Kodani loni otřásla zpráva deníku Financial Times, která poukázala mnohé případy týrání zaměstnanců ze strany šéfkuchařů a na to, že špičkové restaurace ve velké míře využívají práce neplacených stážistů, případně řady špatně placených pracovníků. Redzepi nyní pro New York Times uvedl, že od října Noma začala stážistům vyplácet mzdy, což její měsíční náklady zvýšilo o 50 tisíc dolarů.

Investiční banka Goldman Sachs spouští jedno z nejrozsáhlejších propouštění ve své historii. Banka ještě tento týden zruší zhruba 3200 pracovních pozic, píší americká média. Škrty tak budou rozsáhlejší než u konkurence.

Spolu s dalšími bankami doplácí Goldman Sachs na nejistý výhled ekonomiky, což nutí řadu firem přehodnocovat své plány včetně chystaných vstupů na burzy, při nichž banka firmám radí. Propad hodnoty akcií a dalších aktiv pak vymazal další potenciální zdroj příjmů banky. Nečekaně vysoké ztráty vygenerovala také retailová divize pod značkou Marcus.

Očekává se, že vedle propouštění banka zůstávajícím zaměstnancům výrazně sníží pravidelné roční bonusy, o jejichž výši za rok 2022 se má rozhodovat v příštích dnech. Odměny za rok 2021 byly mimořádně štědré.

Tweet dne:

Premiér Petr Fiala navštívil zbrojovku Excalibur Army, ze závodu si telefonoval s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten po telefonátu podekoval za významnou českou obrannou podporu a dodal, že se těší na její posílení. Excalibur Army pro Ukrajinu mimo jiné modernizuje tanky T-72. Firma oznámila, že v reakci na rostoucí poptávku postaví ve Šternberku novou výrobní halu.

Stane se dnes: