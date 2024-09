Společnost Sev.en Global Investments Pavla Tykače zvažuje v australském Novém Jižním Walesu významné „ozelenění“ svého areálu uhelné elektrárny Vales Point. Její dceřiná společnost Delta Electricity zde připravuje výstavbu velkého solárního parku a k tomu vybudování velkokapacitního bateriového systému. Souhrnné investiční náklady by se v dnešních cenách vyšplhaly na vyšší jednotky miliard korun. Informaci o přípravě záměru v exkluzivním rozhovoru s e15 sdělil šéf Sev.en Global Investments (Sev.en GI) Alan Svoboda.

Polostátní energetická společnost ČEZ naváže strategickou spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR při vývoji malých modulárních reaktorů. Novinářům to řekl premiér Petr Fiala (ODS), podle kterého vzala ve středu vláda na svém jednání informaci od ČEZ na vědomí. Podle Fialy spolupráce otevírá možnost pro české firmy podílet se na vývoji tohoto typu jaderných zdrojů a zapojit se do globálního dodavatelského řetězce.

VIDEO:Lyžování se stane vzácným sportem, horské hotely se musí zaměřit na léto, říká podnikatel Rattaj v pořadu FLOW

FLOW: Rozhovor s podnikatelem Igorem Rattajem • e15

Vestibul a nejbližší okolí stanice metra Českomoravská se brzy dočkají proměny. Miliardář Karel Pražák a jeho skupina Kaprain tam podle zjištění e15 získali projekt od developerské společnosti Crescon a nad vestibulem i v místě dnešního autobusového terminálu chystají nový kancelářský komplex a celkovou revitalizaci území.

Povodněmi zasažené regiony se začínají chystat na netradiční volby, zatímco stále sčítají škody. V Moravskoslezském a Olomouckém kraji se bude hlasovat v provizorních mobilních stanech, ministerstvo vnitra slíbilo dodat chybějící personál i volební lístky. Právě v těchto oblastech starostové nejčastěji volali po odložení voleb, vláda je ale nevyslyšela. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je ve spolupráci s hasiči připravena zajistit regulérní průběh hlasování, hasiči by mohli zasednout i ve volebních komisích. Se zasaženými obcemi se měla poprvé spojit během středy, volební místnosti se přitom musejí otevřít už v pátek ve čtrnáct hodin.

Německý automobilový koncern Volkswagen a jeho nejstarší čínský partner SAIC Motor plánují v reakci na slábnoucí poptávku po automobilech se spalovacími motory uzavřít nejméně jeden závod v Číně. Společný podnik obou automobilek SAIC Volkswagen Automobile se připravuje na to, že příští rok uzavře továrnu ve městě Nan-ťing, kde se vyrábějí vozy Volkswagen Passat a Škoda a jehož roční kapacita je 360 tisíc vozů. S odvoláním na informované zdroje to ve středu uvedla agentura Bloomberg .

