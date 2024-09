Povodněmi zasažené regiony se začínají chystat na netradiční volby, zatímco stále sčítají škody. V Moravskoslezském a Olomouckém kraji se bude hlasovat v provizorních mobilních stanech, ministerstvo vnitra slíbilo dodat chybějící personál i volební lístky. Právě v těchto oblastech starostové nejčastěji volali po odložení voleb, vláda je ale nevyslyšela. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je ve spolupráci s hasiči připravena zajistit regulérní průběh hlasování, hasiči by mohli zasednout i ve volebních komisích. Se zasaženými obcemi se měla poprvé spojit během středy, volební místnosti se přitom musí otevřít už v pátek ve čtrnáct hodin.

Odložení voleb, kterého se stále dožaduje například primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO), by bylo možné pouze při vyhlášení nouzového stavu. Navrátil o něj ve středu chce vládu požádat. Trvá na tom, že pořádání voleb ve městě, které se vzpamatovává ze stoleté vody, není reálné. Povodňová situace se podle něj výrazně podepíše i na volební účasti. Řada lidí se k volebním místnostem nedostane kvůli komplikované dopravě, jiní při velké vodě přišli o doklady, a nebudou se tedy moci prokázat. Žádost o vyhlášení nouzového stavu podle informací e15 zvažují i další zasažená města.

Podle ústavního právníka a experta na volební právo Marka Antoše už ale posunutí voleb není na stole. „Musel by se přijmout zákon, to už se v tuto chvíli nedá stihnout,“ říká. Nyní je podle něj na místě soustředit se na hledání způsobů, jak volby v daných podmínkách co nejlépe zvládnout. Z právního hlediska je klíčové, aby měli šanci odvolit všichni, kdo mají volební právo – tedy i občané, kteří během povodní přišly o doklady totožnosti.

To si v praxi dovede jen těžko představit například starosta Krnova Tomáš Hradil. „Pochopte, že i lidé z organizačního týmu teď řeší v první řadě své zatopené domy,“ zdůrazňuje. Vedení města je podle něj plně zaměstnané řešením následků povodní. Souhlasí, že se situace významně podepíše i na volební účasti: „Skoro celé město jsme měli pod vodou, poslední, co lidé teď budou řešit, jsou volby,“ říká.

Jeho postoj sdílí i starostka nedaleké obce Zátor, Salome Sýkorová. Obecní úřad, kde se obvykle nachází volební místnost, má od víkendu zcela jiný účel. Nově slouží jako útočiště evakuovaných občanů ze zatopených domů. Škola, která by jinak mohla poskytnout prostory pro pořádání voleb, je stále pod vodou, stejně jako ostatní administrativní budovy. „Všechny stojí ve spodní části obce, která byla kompletně zatopená, v nezatopených částech se nachází jen rezidenční domy, kde volby není možné pořádat,“ říká starostka.

V Zátoru, stejně jako v dalších zaplavených obcích, navíc není možné distribuovat volební lístky. To platí i v Široké Nivě. „Nejenže tu v tuto chvíli nejsou žádné schránky, kam by bylo možné doručit volební lístky, nefungují tu ani tak základní věci jako dodávky elektřiny či vody,“ stěžuje si starosta Tomáš Spáčil. Pořádání voleb v řádném termínu v Široké Nivě tak považuje za zcela vyloučené. Zdůrazňuje, že občané obce jsou stále evakuováni a do vesnice se není možné dostat. „Příjezdové komunikace jsou zatopené, zásobuje nás vrtulník. Pořádání voleb za těchto podmínek je úplný nesmysl.“ Pomoc s organizací mu zatím nikdo nenabídl.

To by se teď mělo změnit. Speciální pracovní skupina na ministerstvu vnitra, která se skládá ze zástupců ministerstva, Českého statistického úřadu, bezpečnostních složek, energetických společností i Svazu měst a obcí, v úterý pozdě v noci zveřejnila plán pomoci. Manuál se zabývá problémem zaplavených volebních místností, nedostatkem organizačního personálu i zničených sad hlasovacích lístků. Celkem zatím vláda počítá s pomocí třiceti pěti obcím v různých regionech.

Obce, kterým povodeň poničila volební místnosti, mohou zažádat o pomoc se zřizováním náhradních prostor. Hasiči připravují nouzové stany včetně agregátů pro zajištění elektřiny. Ministerstvo vnitra věří, že volby v improvizovaných podmínkách jsou možné. Odkazuje přitom na zkušenosti z období covidové pandemie, kdy se volilo z aut v rámci dodržení epidemiologických nařízení. Zodpovědností obcí bude informování občanů o tom, kde se improvizovaná volební místnost nachází.

Nedostatek členů volební komise budou řešit narychlo povolaní náhradníci z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) i z řad dobrovolných hasičů. V případě absence celé komise přichází v úvahu také sloučení volebních místností s jinými okrsky.

Také Moravskoslezský kraj potvrdil, že vynakládá maximální úsilí, aby jednotlivým samosprávám pomohl zajistit co nejhladší průběh voleb. „Situace se mění každou hodinou, ale s většinou obcí se nám už podařilo navázat komunikaci,“ uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová. Přesto jsou lokality, ve kterých spojení nadále komplikují výpadky signálu. Patří mezi ně například Bohumín.

Podle kraje se už rozběhla spolupráce s ministerstvem vnitra i hasiči. Přímo na organizaci voleb by se jich v kraji mělo podílet několik desítek, „stanové“ volební místnosti se zatím chystají v pěti obcích. Různé typy pomoci v rámci Moravskoslezského kraje pak bude potřebovat asi sto okrsků z celkových 1227.