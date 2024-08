Společnost Sev.en Global (Sev.en GI) Pavla Tykače posiluje ambice v Asii. Ve Vietnamu chce získat podstatnou majoritu v uhelné elektrárně Mong Duong 2, v níž už od loňského roku usiluje o 51procentní podíl. Prodej obou podílů budou podle Sev.en GI příslušné vietnamské úřady schvalovat dohromady. Loni v listopadu česká energetická skupina uvedla, že se s americkou společností AES Corporation domluvila na akvizici 51procentního podílu. Závaznou dohodu o prodeji dalších 19 procent nyní podepsal minoritní akcionář, čínský státní investiční fond China Investment Corporation (CIC). Pokud transakce úřady schválí, Sev.en GI bude kontrolovat celkem sedmdesát procent.

Projednávání důchodové reformy v Poslanecké sněmovně, které má začít už příští měsíc, bude možná sledovanější než olympijské přenosy. Změny se dotknou milionů lidí a pokušení stran oslovit je před záříjovými krajskými a senátními volbami bude velké. Bouřlivou debatu budou sledovat především budoucí penzisté: zákonodárci zřejmě prosadí snížení příštích důchodů. Pozitivním krokem by naopak mohlo být zpomalení tempa růstu věku, po jehož dosažení vzniká nárok na penzi od státu.

V Česku se na vyšší obrátky rozjíždí méně známá část byznysu s vodíkem – zabývá se nikoliv energetickým, ale biomedicinským využitím tohoto nejlehčího atomu vesmíru. Doslova o zažehnutí vodíkové revoluce zde hovoří ostravská skupina H2 Global Group. Zatím sice stále prodělává, nebojí se však snít o miliardových tržbách a globálních ambicích. Těch chce dosáhnout i za pomoci investorů, Česká národní banka společnosti nedávno odklepla vydání dluhopisů v objemu až půl miliardy korun. Jak ale e15 zjistila, ocenění firmy, které posloužilo jako jeden z podpůrných podkladů k vydání dluhopisu, je třeba brát s rezervou. A stejný přístup je třeba uplatnit i k údajně blahodárným efektům některých produktů, které firma prodává, například „tablet molekulárního vodíku“, které dosud neprošly žádnými klinickými testy.

Společnost Kiwi.com po měsících náznaků představila směr, jakým se její podnikání vydá. Firma už v první polovině roku informovala, že urovnává spory s aerolinkami a mění svůj obchodní model. Teď oznamuje, že se nově zaměří hlavně na zajištění cestujících. Zákazníkům nabízí za poplatek garanci, že se v případě velkého zpoždění nebo zrušení letu dostanou do cíle, i kdyby by je tam Kiwi.com mělo dopravit letem jiné aerolinky.

