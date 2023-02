Ranní check: Padesátníci půjdou do důchodu v 66 letech. Nastupují noví členové bankovní rady ČNB | e15.cz

Dnešní padesátníci půjdou do důchodu v 66 letech. Čtyřicátníci budou mít nárok na důchod v 67 letech a lidé staří 34 let a méně půjdou do penze v 68 letech. Zjistila to Česká televize z materiálu ministerstva práce a sociálních věcí dohodnutého na koaliční radě minulý týden. Nyní je věk pro odchod do penze 64 let.

Počet obětí silných zemětřesení u hranic Turecka se Sýrií přesáhl 35 tisíc, uvádí agentura APF. OSN v neděli uvedla, že se nepodařilo získat zoufale potřebnou pomoc válkou zničeným oblastem v Sýrii. Počet mrtvých tak může být nakonec dvojnásobný. „Zklamali jsme lidi na severozápadě Sýrie. Oprávněně se cítí opuštění. Hledají mezinárodní pomoc, která nedorazila,“ uvedl šéf OSN Martin Griffiths na Twitteru.

V ulicích Bratislavy je cítit chuť stavět. A to pořádná. Podobně jako v dalších evropských velkoměstech i tady už věže zkonstruované z betonu a skla přerostly své předky, už zastínily věže kostelů. „V Bratislavě rostou výškové stavby jako houby po dešti, Praha je málo odvážná, je sešněrovaná památkovou ochranou a ustrnula,“ říká se teď často v české metropoli. Ale hodnotit úspěch města jen na základě jednoho kritéria, tedy počtem vznikajících skleněných výškových budov, je přinejmenším krátkozraké.

V pondělí 13. února nastoupí do funkce noví členové bankovní rady České národní banky. Jsou jimi Jan Kubíček a Jan Procházka. Prezident Miloš Zeman rozhodnutí oznámil 14. prosince. Od 13. února se také viceguvernérem stane současný člen bankovní rady Jan Frait. Na postu vystřídá Marka Moru, kterému skončil šestiletý mandát.

Stane se dnes: