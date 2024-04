Skupina Mall Group, kterou přede dvěma lety koupila polská společnost Allegro, se potácí v problémech. Špatné hospodářské výsledky se nyní propsaly i do hromadného propouštění. Hospodářské noviny uvedly, že o práci přišlo zhruba 120 lidí. Přitom už v průběhu celého loňského roku po spojení Allegra a Mallu byly personální řady českého e-shopu zeštíhleny.

Americký prezident Joe Biden po několikaměsíčním schvalování v Kongresu podepsal zákon uvolňující dodatečných 61 miliard dolarů (přes 1,4 bilionu korun) na vojenskou a ekonomickou podporu Ukrajiny a zemí v regionu. Dokument zároveň uzákonil další výdaje ve výši přes 30 miliard dolarů na podporu Izraele, asijských partnerů či na humanitární pomoc ve světě a potvrdil přijetí opatření, které by teoreticky mohlo příští rok vést k zákazu sociální sítě TikTok ve Spojených státech.

České dráhy připravily tučné sousto pro developery. Státní podnik vyhlásil výběrové řízení na nové drážní sídlo, kterým chce vybrat společnost, která drahám buď postaví novou budovu na jejich pozemcích, nebo nabídne vyhovující administrativní komplex. Pro e15 to sdělil generální ředitel drah Michal Krapinec.

Klesající inflace snižuje tlak na peněženky seniorů, ale také na pravidelné lednové valorizace důchodů. Přesto by průměrná penze mohla podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí překročit od začátku příštího roku hranici jedenadvaceti tisíc korun. Zatímco od letošního ledna si lidé na odpočinku nebo invalidé v průměru polepšili o 360 korun, další valorizace by mohla dosáhnout 430 korun. Na pomalejším tempu zvyšování důchodů se podepisuje i skutečnost, že po omezenou dobu se nebude do valorizace promítat růst reálné mzdy.

