Mallu se pod polským patronátem nedaří, opět propouští

Navzdory tomu, že se české e-shopy vrátily v závěru loňského roku a na počátku toho letošního k růstu, nevypadá to, že by byla situace v odvětví internetových obchodů zcela stabilní. S výraznými potížemi se potýká například Mall Group, do které spadají e-shopy Mall.cz a CZC a dopravce WeDo. Původně česká skupina má za sebou bolestivé spojení s polským Allegrem, internetovým tržištěm, na jehož stránkách Mall a CZC prodávají své produkty. Jejich tržby tak přirozeně klesají, Allegru zatím ale neroste přímo úměrně obrat.

„Tempo transformace však zaostává za našimi očekáváními, a tak jsme museli učinit zodpovědná rozhodnutí. Snižování počtu zaměstnanců je vždy tou poslední možností, ale v našich českých podnicích musíme snížit počet zaměstnanců o několik procent. Zajistíme, aby tento proces byl pro všechny odcházející zaměstnance co nejhladší,“ uvedl šéf komunikace polské společnosti Marcin Gruszka.

O propouštění informovaly server Czech Crunch a list Hospodářské noviny. Ty také uvedly, že podle jeho zdrojů mělo o práci přijít 120 lidí, z toho větší část z e-shopu Mall.cz. „Naším hlavním cílem je ozdravit naše české podniky. V současné době konsolidujeme všechny naše obchodní aktivity do jednoho společného softwarového řešení a zkoumáme, jaké možnosti tím můžeme zákazníkům CZC a Mallu v rámci Allegra nabídnout,“ doplnil Gruszka.

Celá skupina byla v minulém roce v miliardovém minusu a propouštěla v průběhu celého loňského roku, celkově se celá skupina Allegro loni rozloučila zhruba s pěti procenty z původního počtu zaměstnanců. Allegro bylo zároveň nepříznivou situací na trhu donuceno snížit ohodnocení skupiny Mall Group, kterou v roce 2021 koupilo od skupiny českých byznysmenů za 23 miliard korun. Aktuálně si svou českou větev cení na zhruba třetinu této částky.

Vstup polského online tržiště na český trh také ovlivnil fakt, že ve stejnou dobu do Česka vtrhli také další zahraniční hráči, konkrétně německý Kaufland, a zejména čínští obři Shein a Temu. Druhé jmenované tržiště poměrně zamíchalo kartami na trhu, jelikož investovalo značný kapitál do marketingové kampaně. To mimo jiné znamenalo výrazné zvýšení ceny inzerce a také menší pozornost pro taktéž výraznou reklamu Allegra.

Polská skupina má v plánu v následujících dvou letech expandovat do dalších tří evropských zemí a v každé z nich se dostat do čtyř let od spuštění do zisku. Tento plán začala uskutečňovat vstupem na slovenský trh v březnu. Vedení Allegra se dlouhodobě nevyjadřuje k tomu, jaké má plány se značkami Mall a CZC, které prozatím fungují paralelně vedle Allegra. Krátce po spuštění v Česku vedení polského tržiště pro e15 uvedlo, že o tom, jaký bude osud tuzemských značek, rozhodnou svým zájmem zákazníci.