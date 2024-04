Stávající historická budova postavená v první polovině minulého století na pražském nábřeží Ludvíka Svobody, v níž později třicet let sídlil Ústřední výbor KSČ, drahám dlouhodobě nevyhovuje. Dopravce nutně potřebuje sestěhovat téměř 1400 zaměstnanců na jedno moderní místo, od čehož si slibuje roční úsporu v řádu desítek milionů korun na provozních nákladech.

„Chceme modernizovat celou naši firmu a považuji za nezbytné, abychom se přestěhovali do prostor odpovídajících dnešní době. Historická budova, kde nyní sídlí ředitelství ČD, je tmavá, neekologická, není v blízkosti železnice a z důvodu památkové ochrany není možné v ní dělat nějaké větší stavební zásahy,“ vysvětluje Krapinec.

„Moderní sídlo nám pomůže přilákat mladé zaměstnance a vytvořit pracovní prostředí 21. století a také se zbavíme mnoha nájemních smluv a zbytného majetku,“ dodává předseda představenstva drah.

Předešlé pokusy o stěhování dopravci nevyšly, zadání tendru se proto nyní liší a ve formě takzvaného soutěžního dialogu připouští více možností: jak novou výstavbu, tak i využití existující budovy. Dráhy si vytipovaly tři vhodné pozemky v Praze u tria železničních uzlů – u hlavního nádraží, nádraží Libeň a nádraží Holešovice.

Nové sídlo, do kterého se mají sestěhovat i zaměstnanci dceřiných firem jako ČD Cargo nebo ČD Telematika má mít celkovou hrubou podlahovou ploch více než osmnáct tisíc metrů čtverečních. Součástí budovy má být fotovoltaika na střeše nebo zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou. Jednotlivé nabídky budou dráhy přijímat přibližně do června. Z nich pak vyberou tři nejlepší.

Poté upřesní kritéria zadávací dokumentace a vytvoří studii návratnosti. Výsledky soutěžního dialogu by tak měly být předloženy ke schválení představenstvu, dozorčí radě a řídicímu výboru drah na přelomu letošního a příštího roku. Po vyhlášení výsledku by následoval podpis smlouvy s vítězem.

O tom, že dráhy stěhování chystají, informovala e15 loni v únoru. Krapinec tehdy uvedl, že dráhy v Praze vlastní několik vhodných pozemků za stovky milionů korun, kde by mohla nová budova stát. Připustil i scénář, že kdy by dopravce vložil pozemky do společného podniku s developerem. Mohly by mít i takovou hodnotu, že by dráhy nemusely na zrealizování sídla vydat žádné další prostředky. Součástí projektu by mohla být i výstavba komerčních a rezidenčních budov na pozemcích drah.

Dráhy se v minulosti pokoušely přestěhovat například cestou veřejné soutěže, skrze kterou poptávaly patnáctiletý pronájem téměř deseti tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch. Do tendru se však žádný zájemce nepřihlásil. Dráhy tak dál každoročně platí nižší desítky milionů na nájemném ministerstvu dopravy. Celá skupina zaměstnává téměř 22 tisíc lidí, většina pracuje pro osobního dopravce.