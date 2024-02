V Rudém moři utrpěly v posledních měsících škodu až čtyři podmořské kabely, které zajišťují telekomunikační spojení mezi Evropou a Asií. Podezření padá na jemenské povstalce Húsíe, kteří poškozením kritické podmořské infrastruktury dopředu hrozili. Jelikož západní operace zatím nevedly k zastavení útoků na obchodní lodě, obeplouvají mnohé dál Afriku. Mohou se přitom stát terčem pirátů nejen u pobřeží Somálska, ale i u Rovníkové Guineje.

Věřitelé Sberbank mohou pomalu otevírat šampaňské. Insolvenční správkyně Sberbank totiž stanovila termín začátku výplaty bezmála 57 miliard korun tisícům věřitelů padlé banky. Program výplaty věřitelů byl od listopadu do února blokován loňským odvoláním společnosti LitFin, které v polovině tohoto měsíce zamítl Vrchní soud v Praze. Uvolnil tak poslední překážku pro vrácení peněz věřitelům. Od výplaty dělí věřitele nyní zhruba tři týdny. Finančníci z LitFinu zároveň e15 potvrdili, že nehodlají do procesu nijak zasahovat.

Startupy a zbytek ekonomiky vždy fungovaly trochu mimoběžně, mladé firmy se na rozdíl od jejich zavedených kolegů dosud také vyhýbaly i kontaktu se státem. Důsledkem toho je, že chybějí ucelená data o tom, jak je to pro tuzemskou ekonomiku vůbec důležitý obor. Podle Smart Reportu, který daly dohromady firmy StartupJobs, J&T Banka a organizace Nápad roku, je přitom v českých startupech zaměstnáno více lidí než v celém zemědělství.

Sněmovna zřejmě zakotví v novele o zjednodušení čerpání podpor ze Státního fondu podpory investic (SFPI) vymezení dostupného nájemního bydlení. Rozšíří také příjmy fondu o návratnou finanční výpomoc. Předloha je po dnešním druhém čtení před schvalováním, které by se mohlo uskutečnit už příští týden.

Dostupné nájemné by zprvu nemělo převýšit 90 procent místně obvyklého nájemného. V dostupném bydlení poskytovaným například státem, kraji a obcemi by pak podle pozměňovacího návrhu ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) nemělo v prvním roce přesáhnout částku vypočtenou z nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením a provozem dostupného nájemního bytu. Zároveň by muselo být nižší než srovnatelné obvyklé místní nájemné. V dalších letech by se dostupné nájemné mohlo zvyšovat o inflaci, ale nejvýše o čtyři procenta ročně. Poslanec ODS Jiří Havránek v této souvislosti navrhl, aby cenové mapy nájemného zpracovávalo ministerstvo financí.

