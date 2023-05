Ranní check: Vítek se zbavuje majetku, Mall.cz se daří lépe, než Allegro čekalo | e15.cz

Více než miliardu korun utržila skupina CPI Property Group realitního byznysmena Radovana Vítka dalším rozprodejem svého majetku v Itálii a Turecku. Firma tak chce získat peníze na snížení svého vysokého zadlužení. Od začátku roku prodala skupina pozemky a nemovitosti v přepočtu za téměř deset miliard korun.

Nejstarší nemovitostní fond v Česku Reico ČS nemovitostní (RČSN) prodává budovu Rohan Business Centre v Praze. Budova stojí na nábřeží v Karlíně, kde se nachází především kancelářské budovy. Hodnota divestice činí přibližně 740 milionů korun (31,2 milionů eur), píše fond v tiskové zprávě. Novým vlastníkem se stal retailový nemovitostní fond Fio banky.

Prodeje polského Allegra včetně Mall Group v úvodním letošním čtvrtletí vzrostly o 21 procent, český internetový obchod ovšem i nadále hlásí propad tržeb. Polský gigant v posledních týdnech spustil online tržiště Allegro.cz, přes které českým zákazníkům prodává zboží 20 tisíc obchodníků.

Americký federální soud dnes poslal na 18 let do vězení Stewarta Rhodese, zakladatele extremistické skupiny Oath Keepers (Strážci přísahy) za rozvratné spiknutí a další trestné činy v souvislosti s útokem příznivců exprezidenta Donalda Trumpa na sídlo Kongresu 6. ledna 2021. Informovaly o tom agentury.

Někdejšího vůdce krajně pravicové milice Rhodese soud uznal vinným už dříve, dnes oznámil výši trestu. Obžaloba pro něj žádala 25 let za mřížemi.

Breaking News: Oath Keepers' founder Stewart Rhodes was just sentenced to 18 years in prison for seditious conspiracy in the January 6th attack on the Capitol building.



