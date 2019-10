Ranní přehled podle Bloombergu: Brexit blízko dohody a pokárání pro Donalda Trumpa | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Brexitová dohoda je blízko



Vyjednavači Velké Británie a Evropské unie jsou blízko uzavření brexitové dohody. Ačkoliv se jí včera nepodařilo dotáhnout úplně, našly obě strany shodu ve většině sporných bodů a do dnešních debat tak mohou vstoupit s optimistickými očekáváními. Britský premiér Boris Johnson opakovaně prohlašuje, že jeho země z EU odejde na konci tohoto měsíce. Zatím však není jisté, zda se mu pro nyní finalizovaný upravený text „rozvodové“ dohody podaří získat potřebnou většinu v britském parlamentu.

Pokárání Donalda Trumpa

Prezident Donald Trump dostal od zákonodárců pokárání za stažení amerických jednotek ze Sýrie. Do Turecka se nyní místo Trumpa vydali muži číslo dva a tři americké politiky - ministr zahraničí Mike Pompeo a viceprezident Mike Pence. Požadují, aby Turecko útoky zastavilo a vyhlásilo příměří. Turecký prezident Erdogan by tak ale údajně učinil pouze v případě, pokud by Kurdové složili zbraně a vyklidili oblast plánované "bezpečnostní zóny".

Schůzka mocných finančníků

Čtyři členové Evropské centrální banky a dva členové amerického Fedu se společně setkají. Hovořit chtějí o měnové politice. Kritiku si podle Bloombergu odnese americká obchodní politika, a to i kvůli zavedení evropských cel. Projednávat by se také mělo možné snižování úrokových sazeb evropskou centrální bankou.

Netflix uklidnil investory

Americká streamovací služba Netflix uvedla, že počet jejích předplatitelů stoupl nad očekávání. Zmírnila tak obavy investorů z rostoucí konkurence v podobě Apple TV a Disney+. Dobrým výsledkům společnosti Netflix výrazně pomohla i úspěšná třetí řada oblíbeného seriálu Stranger Things.

Americké akcie oslabily

Především v důsledku nepříznivých ekonomických statistik oslabily akcie na hlavních amerických akciových trzích. Vinit lze i přetrvávající geopolitické napětí. Dow Jonesův index zeslábl 0,08 procenta a obchodování zakončil na 27.001,98 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 0,2 procenta na 2989,69 bodu a technologický index Nasdaq Composite se snížil o 0,3 procenta na 8124,18 bodu.