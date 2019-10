Ranní přehled podle Bloombergu: Hongkong by mohl mít nového správce, bankéře či tajemníka | E15.cz

Johnson zatím zlom nepřinesl

Snaha Borise Johnsona dostat Velkou Británii ze struktur Evropské unie k poslednímu říjnovému dnu nejspíš vyjde naprázdno. Poslanci britské Dolní sněmovny totiž jednoznačně odmítli vládou navrhovaný harmonogram projednávání prováděcího zákona k brexitové dohodě. Šéf Evropské rady Tusk následně uvedl, že členským zemím EU doporučí, aby podpořily britskou žádost o odklad brexitu. Libra kvůli posledním událostem smazala část zisků, které díky optimismu v posledních týdnech nabrala.

Konec správkyně města?

Čína přemýšlí, že nahradí současnou správkyni města Hongkong Carrie Lamovou novým prozatímním šéfem, píše list Financial Times. Nástupce by měl být vybrán do března příštího roku. Čínský prezident Si Ťin-pching díky tomu získá čas vymyslet nový plán, cituje dál list zdroje, které chtějí zůstat v anonymitě. Potenciálními nástupci jsou Norman Chan, bývalý šéf hongkongské centrální banky nebo Henry Tang, regionální finanční a administrativní tajemník.

Smíšený asijský trh

Asijské burzy otevírají smíšeně, japonský Nikkei si připsal 0,11 procenta, šanghajský index však spadl o 0,34 procenta a hongkongský index HSI ztratil dokonce 0,93 procenta. Mohou za to výsledky hlasování v britském parlamentu, které stáhly dolů i výnosy desetiletých amerických vládních bondů. Tento týden zároveň pětina firem z indexu S&P 500 zveřejní své finanční výsledky.

Indické banky v krizi

Audit indických stínových bank, které oproti těm běžným nepodléhají regulaci, ukázal, že tamní krize v bankovním sektoru ještě zdaleka není u konce. Naznačují to například indikátory likvidity a výnosnosti akcií. V posledních týdnech zbankrotoval další finanční dům poté, co bylo pro investory stále obtížnější hradit ztráty způsobené změnou nálady na finančním trhu. Problémy sektoru začaly loni, kdy největší stínová banka IL&FS Group nečekaně padla, a způsobila tak problémy mnoha zadluženým společnostem. Zhoršují se navíc výhledy pro celou indickou ekonomiku. Tento měsíc tamní centrální banka snížila odhad letošního růstu ekonomiky z 6,9 na 6,1 procenta, což by byla nejnižší hodnota za celých sedm let.

Platformu WeWork přebírá Softbank

Firmu nabízející sdílené kanceláře WeWork musela zachránit japonská banka SoftBank, která nad platformou převzala kontrolu. WeWork však bude muset propustit dva tisíce zaměstnanců a mnoho investorů bude část svých investic muset odepsat. I přes tyto trable opouští výkonný ředitel společnosti WeWork Adam Neumann firmu jako miliardář.