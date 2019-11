Ranní přehled podle Bloombergu: Vyšetřování Donalda Trumpa a první den Lagardeové v čele ECB | E15.cz

Vyšetřovaný Trump

Rezoluci, která stanoví další průběh vyšetřování prezidenta Donalda Trumpa, schválila americká Sněmovna reprezentantů. Pro její schválení bylo 232 zákonodárců, proti vystoupili všichni republikáni. Celá situace může vést až k podání ústavní žaloby. Vyšetřování se vede především kvůli Trumpově údajnému zneužití pravomoci hlavy státu v souvislosti s tlakem na Ukrajinu ohledně vyšetřování bývalého demokratického viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna.

Corbyn jako špatná volba

A znovu americký prezident v akci. Tentokráte, když prohlásil, že pokud by v prosincových předčasných volbách ve Velké Británii vyhrál šéf Labouristické strany Jeremy Corbyn, bylo by to pro zemi špatné. Uvedl to v rozhovoru pro rádio LBC. Zároveň vyzdvihl a ocenil současného premiéra Borise Johnsona.

Lagardeová v čele ECB

Christine Lagardeová stojí první den v čele Evropské centrální banky. Francouzska vystřídala v čele instituce itala Maria Draghiho. Za své hlavní cíle v čele ECB označuje udržení cenové stability, dvouprocentní inflační hranici a boj proti klimatickým změnám. „Osobně si myslím, že každá instituce by měla riziko klimatických změn a ochranu životního prostředí řadit mezi klíčové body svého poslání,“ řekla nedávno v Evropském parlamentu.

Obchodní dohoda srazila akcie

Obavy z nadcházející americko-čínské obchodní dohody srazily americké akcie směrem dolů. Nejistota převážila i nad silnými výsledkovými listinami firem Apple a Facebook. Na devizovém trhu zlevňoval dolar.