Betonová hvězda v zahradě. Architekti navrhli dům tak, aby se vyhnul vzrostlým stromům

Co bylo dřív… začíná otázka logického paradoxu řešeného už od antiky. My se však nebudeme bavit o slepici, ale o architektuře. Zeptejme se tedy, co bylo dřív – dům, nebo zahrada? Zcela namístě je tato otázka pro návštěvníka domu Banánka ve vesničce přiléhající ke slovenským Piešťanům.