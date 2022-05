Rodinný dům bez ruského plynu nepostavíme, varují stavaři | E15.cz

Potenciální hrozba, že by Rusko odstavilo od dodávek plynu kromě Bulharska a Polska další evropské státy včetně Česka, vyvolává vážné obavy i v tuzemském stavebnictví. Společnost Wienerberger, největší výrobce pálených cihel a střešních tašek v Česku, už varovala zákazníky z řad běžných klientů, prodejen stavebnin, ale i významných developerů, že by jim v případě odstávky plynu nedokázala dodat ani objednané cihly, ani tašky. Uzavření kohoutků s plynem by však postihlo celý trh, jehož zástupci varují před možným kritickým dopadem na stavby a propouštění.