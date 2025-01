Největší česká banka do několika let změní své hlavní sídlo. Přesune jej do nového kampusu, který si staví na pražském Smíchově. S touto plánovanou změnou, která by měla nastat kolem roku 2028, plánuje zcela opustit své stávající budovy poblíž stanic metra Budějovická a Roztyly. O tom, že banka již nyní poslala své staré budovy na trh, informují Hospodářské noviny. Informaci e15 rovněž potvrdil mluvčí banky Filip Hrubý.