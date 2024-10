Ceny nových bytů v Brně překonaly hranici 130 tisíc korun za metr. A budou zdražovat

Ceny novostaveb v Brně opět trhají rekordy. Průměrná nabídková cena nových bytů se vyšplhala na 131 700 korun za metr čtvereční, a poprvé tak překonala hranici 130 tisíc korun. Nový byt tak nyní v Brně vyjde v průměru na 7,7 milionu korun. Na dračku jdou zejména nejmenší byty, na které ostatně developeři ve svých projektech nejvíce sázejí. Vyplývá to z čerstvých dat společnosti Trikaya, která má e15 k dispozici.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku se v Brně prodalo 275 nových bytů, což je dvakrát více oproti stejnému období v loňském roce. Celkem se od začátku roku prodalo bezmála 900 bytů, loni to za stejnou dobu bylo jen 338 bytů. „Končí epizoda ekonomické nejistoty, kvůli níž valná část českých domácností odkládala velká nákupní rozhodnutí. Poptávka po nových bytech se od počátku letošního roku navrací s plnou silou,“ komentuje data výkonný ředitel společnosti Trikaya Dalibor Lamka, podle kterého budou ceny brněnských bytů nadále růst.

„Zatímco v prvním čtvrtletí letošního roku zdražily byty na českém realitním trhu mezičtvrtletně pouze o 1,1 procenta, v tom druhém již o 2,9 procent a ve třetím o 3,7 procent. To jsou hodnoty nesrovnatelné nejen s předchozím rokem, kdy docházelo naopak ke stagnaci či nepatrnému zlevňování, ale převyšují i dynamiku z předpandemického období, kdy se veřejně hovořilo o realitní horečce,“ poukazuje hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil, podle kterého do konce roku růst cen bytů ještě zrychlí. Za celý rok 2024 očekává Hradil průměrný růst cen o zhruba pět procent. „Přehřátý realitní trh podle nás zůstane i v roce 2025, kdy by ceny bytů měly narůst o dalších sedm procent,“ odhaduje Hradil.

Kupující měli podle analýzy zájem nejvíce o malometrážní byty 1+kk o velikosti kolem 34 metrů čtverečních, a to i přes vyšší cenovku na metr čtvereční, která odpovídá částce kolem 127 tisíc korun. Podobně jako v Praze mají o tyto byty zájem nejčastěji lidé a firmy, které mají byty jako investici. Nejvýhodněji vychází byty o velikosti 2+kk, které developeři prodávají za zhruba 120 tisíc korun za metr čtvereční.

Byť se nabídkové ceny pohybují v průměru kolem 131 tisíc korun, prodejní ceny se za třetí kvartál dostaly na 124,5 tisíc korun za metr čtvereční. Nejvíce se v posledních třech měsících prodávaly byty v developerském projektu Nová Zbrojovka, kde společnost CPI Property Group staví novou kancelářskou a bytovou čtvrť.

Silnou poptávku neutlumují ani ceny hypoték, které jsou sice oproti loňsku dostupnější, ale komerční úrokové sazby neklesají tak rychle, jak by si kupující přáli. „Bohužel i v dnešní změněné situaci hypotéky jen neochotně následují snahu centrální banky zlevnit úvěry. Banky drží své marže z hypoték v průměru o více než půl procenta nad marží běžnou v eurozóně,“ uvádí Lamka. „Kupující jsou tak pod dvojím tlakem: efektem přiškrcené stavební aktivity a neochotou bank ustoupit z neudržitelně vysokých úrokových marží. Kupující prostě tahají v nynějších realitních obchodech za kratší konec,“ dodává Lamka.

V moravské metropoli zdražují i starší byty. Z analýzy realitního portálu FérMakléři.cz vyplynulo, že cena za metr čtvereční u staršího bytu stoupla ve třetím čtvrtletí na 104 920 korun. Ročně tedy vzrostla o téměř třináct tisíc korun. Byt o 80 metrech čtverečních vyjde v Brně meziročně o milion korun víc. Brno tak následuje celorepublikový trend, ve většině krajských měst stouply ceny meziročně o více než deset procent.