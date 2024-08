Před několika dny začaly například přípravy na listopadové bourání brutalistní budovy bývalého Prioru u brněnského hlavního nádraží. Developerská společnost Crestyl chce na pozemku mezi nádražím a obchodním centrem Galerie Vaňkovka postavit v rámci projektu Nový Dornych šest budov se 186 nájemními byty, s kancelářemi a s obchody. „Ve druhé polovině listopadu začne demolice, která potrvá přibližně čtyři měsíce. Na ni plynule naváže stavba nového projektu,“ přiblížil ředitel developmentu Crestylu Jaromír Krb.

Jde přitom jen o jeden z více projektů kolem brněnského hlavního nádraží, které se město chystá do budoucna přestěhovat jižněji k řece Svratce. Na okolních nezastavěných plochách má vzniknout nová čtvrť Jižní Centrum, na které se podílí hned několik developerů a s koncepční studií ji zastřešuje magistrát. Například J&T Real Estate se zde chystá v rámci projektu Trio Brno vystavět na čtyřech hektarech dohromady 28 budov. Do budoucna by mohlo v blízkosti nového nádraží podle developera pracovat tři a půl tisíce lidí, bydlet by tu mohlo dva a půl tisíce obyvatel. „Získání stavebního povolení pro první etapu předpokládáme do konce letošního roku. Zahájení výstavby plánujeme na rok 2025,“ uvedl člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz.

Budoucí nové hlavní nádraží v Brně|Benthem Crouwel Architects

Hned vedle chce postavit společnost CTP projekt Nová Zvonařka, pro který se také nyní snaží získat stavební povolení. Vzhledem k tomu, že se lokalita nachází v záplavové oblasti, tak situaci komplikuje potřeba dokončit protipovodňová opatření. Developer buduje multifunkční areály i v dalších lokalitách, at už jde o projekt CTPark Brno Líšeň, který roste v areálu bývalého Zetoru, nebo projekt Vlněna, který vzniká na místě nyní už zdemolovaného areálu stejnojmenné textilní továrny.

Velká stavební aktivita už panuje v areálu bývalé Zbrojovky, kde začala developerská společnost CPI Property Group letos stavět další etapu chystané čtvrtě Nová Zbrojovka. Na místě továren, kde se vyráběly zbraně i auta, rostou v blízkosti řeky Svitavy bytové domy, školy, kanceláře i kulturní centrum, jež vznikne přestavbou bývalé kotelny. Více než dvacetihektarový areál Zbrojovky je jedním z největších rozvojových území, která se nacházejí v blízkosti brněnského centra. Není ale zdaleka jediným.

Brno se totiž historicky vyvíjelo jinak než Praha. „Velký rozmach zažívalo v 19. století v době průmyslové revoluce. Textilní a později i strojírenské továrny se živelně rozrůstaly. A to je dědictví, které si z té doby neseme dodnes,“ přiblížil například ředitel K4 Architects & Engineers Vladimír Pacek. „Počet brownfieldů je v moravské metropoli v poměru k historickému jádru města o hodně vyšší než v Praze.“

Například na brownfieldu po nikdy nezprovozněné továrně Ergon tak vzniká nový projekt čtvrti Pod Hády, za kterým stojí brněnský developer Trikaya. Postavit by tu měl během několika etap až tisíc bytů. Podle výkonného ředitele společnosti Trikaya Dalibora Lamky jsou brownfieldy osudem brněnských developerů. Volných ploch k zástavbě je totiž podle něj v Brně minimum.

Velké plány má na brněnském realitním trhu i developer Domoplan, který staví dohromady přes tisíc bytů. Hned několik nových projektů chystá developer v „brněnském Bronxu“, tedy městské části Zábrdovice. V oblasti, která je dlouhodobě spojená se sociálně slabými obyvateli, developeři v posledních letech staré domy buď rekonstruují, nebo nahrazují novostavbami. Domoplan zde dokončuje bytový komplex Pekárenský dvůr s 239 byty – v srpnu oznámil výstavbu dalších bytových domů. Kromě toho zahájí Domoplan také stavbu rozsáhlého multifunkčního komplexu Brixx na pomezí městských částí Bohunice a Starý Lískovec. Areál bude mít po dokončení 409 bytů a 92 studentských bytů, obchody a restaurace.

Nové plány na jihu Brna oznámila také investiční skupina Novira Estate, která chce v bývalém průmyslovém areálu postavit bydlení až pro tři tisíce lidí, školu, školku a obchody. Na přeměnu areálu vzniká územní studie, hotová má být do několika měsíců. „Průmyslová část takhle blízko centra je přežitá. Naopak rezidenční část vítáme. Budeme rádi, pokud průmyslový, víceméně pohledově nepříjemný a nepřístupný areál ožije,“ řekl starosta Brna-jih David Grund. Podobně jako ostatní developeři je zde Novira Estate závislá na realizaci protipovodňových opatření.