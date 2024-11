Úřad už dříve uvedl, že umožní Praze a městské části Praha 6 dorovnat nejvyšší nabídku z dražby, pokud projeví o odkoupení zámku zájem. Představitelé pražského magistrátu tehdy nechtěli předjímat, zda tuto možnost využijí. Zábranský už tehdy uvedl, že vyvolávací cenu považuje za přehnanou.

„Pozici Prahy, že cena 580 milionů za památkově chráněný areál je přehnaná, tak svým nezájmem potvrdil i soukromý sektor. Dalším jednáním se státem se nebráníme, neúspěch aukce by mohl budoucí jednání posunout do konstruktivnější roviny,“ uvedl Zábranský na sociální síti X v reakci na zrušení aukce.

Zábranský dále řekl, že cena stanovená ÚZSVM odpovídá komerčním pozemkům pro developerský projekt, což je ovšem úplně jiný účel, než pro který by město areál využilo. V minulosti padly návrhy na to, že by sloužil školským či sociálním účelům. S ohledem na to a na nutné investice ve výši vyšších stovek milionů tak je podle radního město ochotno zaplatit maximálně třetinu toho, co státní úřad požaduje.

„Cílem ÚZSVM je pro tento unikátní a pro stát nepotřebný areál s barokním zámkem a rozlehlým parkem najít definitivního vlastníka, který by pro něj nalezl smysluplné využití,“ uvedl ve středu úřad.

Majetkový úřad v minulosti navrhoval zařadit zámek Veleslavín do výměny nemovitostí mezi Prahou a státem, ze které ale nakonec sešlo. Žádost Prahy o bezplatný převod ÚZSVM odmítl. Městská část Praha 6 nedávno s majetkovým úřadem dohodla roční zápůjčku a v červnu část areálu zpřístupnila veřejnosti.

Nejde přitom o první dražbu, ve které se majetkovému úřadu nepodařilo vydražit památkově chráněnou nemovitost. Z poslední doby má stát problém například s prodejem zámku Štiřín u Prahy, kde před časem vypsal třetí kolo dražby. Majetkový úřad nejdříve zámek nabízel za 3,3 miliardy korun, ve druhém kole cenu snížil na 2,5 miliardy a ve třetím o dalších 800 milionů na 1,7 miliardy korun. V minulosti se ÚZSVM nepodařilo prodat v dražbě ani pražskou Invalidovnu, kterou poté převzal Národní památkový ústav. Pražský palác Broadway se úřad neúspěšně pokoušel prodat doposud sedmkrát.