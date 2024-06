Od Florence přes Žižkov až po Vinohradskou. Investiční skupina Penta, za jejíž developerskou činností stojí miliardář Marek Dospiva, pokračuje v pokusu rozhýbat další území v centru Prahy. Pražští zastupitelé v noci na pátek odsouhlasili, že se magistrát začne zabývat debatou o změně územního plánu, která by umožnila stavět nad kolejemi hlavního nádraží. Developer by zde chtěl postavit novou čtvrť, oblast o velikosti tří Václavských náměstí by mohla propojit první, druhou a třetí městskou část.

Nočním hlasováním na čtvrtečním zastupitelstvu - posledním před prázdninami - vyvrcholila několikahodinová debata o budoucnosti hlavního nádraží. Zatímco přestavbu odbavovací haly a revitalizaci přilehlého parku mají na starosti stát a město, případná zástavba nad kolejemi by byla v rukou soukromého investora. To vyvolalo nelibost u některých zastupitelů i zástupců veřejnosti, pirátská náměstkyně Jana Komrsková dokonce varovala před „Pentalandem“. V jednací síni odpůrci rozvinuli i plakát s fiktivní železniční stanicí „Penta hlavní nádraží“.

Kritikům se nelíbí, že Penta získala kontrolu nad takovým množstvím lukrativních pozemků v centru Prahy. Nejde jen o nedávno dokončenou administrativní budovu Masaryčka u stejnojmenného nádraží, developer také získal pozemky v oblasti Florence včetně autobusového nádraží, kromě toho staví na Žižkově i na Vinohradské třídě. Schvalování podnětu také podle nich nepřiměřeně rychle prosvištělo všemi orgány na Praze 2 i magistrátu.

FLOW: Co přinese nový stavební zákon?

Rozhovor pro FLOW s Hanou Landovou o stavebním zákonu • e15

Zastupitelé nehlasovali o konkrétní změně územního plánu, ale o podnětu ke změně, takže jde jen o formální zahájení debaty o proměně území. Návrh podal společný podnik CR-City, ve kterém jsou kromě Penta Real Estate také České dráhy a SUDOP Group, k němu se přidala Praha 2 a Institut plánování a rozvoje. „My jsme tento podnět poslali na magistrát proto, že bychom rádi věděli, co bychom mohli na tomto území do budoucna očekávat, jak to půjde zkultivovat, co by tu mohlo být,“ řekla náměstkyně Alexandra Udženija (ODS). „Nestrašte lidi, že tady bude Penta hned zítra něco dělat. Bude to pod Institutem plánování a rozvoje a městem, a my v tom budeme jako Praha 2 hrát aktivní roli,“ obrátila se bývalá starostka druhé městské části na své kolegy zastupitele.

Pro bylo nakonec 48 zastupitelů, proti nebyl nikdo a zdrželo se 11 politiků. Schválení podnětu podpořil třeba opoziční zastupitel a předseda výboru pro územní rozvoj Petr Zeman (Praha Sobě). Kolejiště je podle něj tepelným ostrovem a výstavba s parkem a zelení by pomohla klimatu ve městě. „Já jsem pro, aby se o tom začalo přemýšlet a začalo se na tom pracovat,“ řekl.

O možnosti výstavby nad kolejištěm se v odborné rovině diskutuje už několik desetiletí, ucelené studie k nim vytvořil architekt Karel Prager, v nedávné minulosti pak tým vedený Jakubem Ciglerem. Debaty by měly nicméně vést k aktualizaci urbanistického řešení tak, aby nová čtvrť navazovala podle náměstka Petra Hlaváčka (STAN) na chystaně změny na hlavním nádraží, na okolní stavby a památky, a zároveň nabídla mix funkcí i nové kulturně vzdělávací instituce. Nad kolejemi by mohla vzniknout třeba nová budova Národní knihovny nebo Národního muzea.

První fáze zástavby by se měla týkat území ležícího v blízkosti Žižkova, konkrétně v sousedství VŠE i projektu Churchill Square, který postavila také Penta. Šlo by o platformu, která by překryla nástupiště 5, 6 a 7 směrem k Žižkovu. Stávající zastřešení nad prvními nástupišti zůstane, je ostatně památkově chráněno a developer od něho bude muset patrně zachovat odstup. Později by se kolejiště mohlo zastřešit až k tunelům u Vinohradské ulice, podobně by mohlo vzniknout přemostění ve druhé části směrem k Florenci.

Koncepční studie zástavby kolejiště nad hlavním nádražím. Konkrétní podoba a velikost zástavby a jednotlivých budov by měla teprve vzejít ze soutěže.|Jakub Cigler Architekti

„Vnímáme to jako mimořádnou příležitost, jak přeměnit toto neatraktivní místo na pobytové,“ řekl ředitel developmentu Penta Real Estate Rudolf Vacek na květnovém e15 REsummitu 2024 . Inspiraci by měla Praha podle něj hledat nejen na londýnských nádražích Kingʼs Cross nebo Liverpool Street Station, ale třeba i ve Vídni nebo Curychu. „Aktuálně žádný konkrétní projekt zastřešení neexistuje, je to pouze záměr. Jsme na začátku jednání a hledáme s městem společnou dohodu v lokalitě.“

„Je to proces, který odhaduji na šest sedm let. Však i o Kingʼs Cross se debatovalo nějakých dvanáct let,“ podotýká Hlaváček. K proměně celého území by se podle něj mělo přistupovat stejně jako při dostavbě Vítězného náměstí nebo Florence. Developer, České dráhy, Správa železnic, Praha, ministerstvo i památkáři musejí podle něj najít širokou dohodu, která vyústí v konkrétní soutěžní zadání.