Už za několik týdnů by měl kabinet Petra Fialy projednat a podepsat smlouvu na dostavbu jaderných bloků v Dukovanech s jihokorejskou společností KHNP. Čeští stavebníci a průmyslníci ale už nyní pochybují, že se podaří naplnit vládní slib z uzavřeného memoranda s vítězem tendru, že se do výstavby zapojí alespoň z šedesáti procent tuzemské firmy. České společnosti se neobávají jen o ztrátu lukrativních zakázek, ale i chybějící reference pro účast na výstavbě dalších reaktorů v Evropě.

„Zatím to vypadá, že o výběru subdodavatelů budou rozhodovat otevřené tendry, což nás překvapilo,“ řekl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, podle kterého je už nyní jasné, že KHNP bude preferovat zejména jihokorejské dodavatele. Češi se tak patrně stanou maximálně subdodavateli těchto firem, případně subdodavateli subdodavatelů.

Žádné závazné dohody mezi českými firmami a korejskou stranou zatím neexistují. „Hrozí, že na české dodavatele zůstane jen ohlodaná kost. Zapojení českých firem je jenom na úrovni slibů a memoranda, což není žádný právně závazný materiál,“ upozorňuje Nouza. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček připustil, že přesné zapojení českého průmyslu nebude součástí finální smlouvy mezi ČEZ a KHNP.

VIDEO: Nové továrny na reaktory v Česku mohou pojmout až sedm tisíc zaměstnanců, říká Chaloupková z představenstva ČEZ v pořadu FLOW

FLOW: Jsme jaderná velmoc. V Česku mohou vzniknout až dvě továrny na malé modulární reaktory, tvrdí Chaloupková z ČEZ • e15

Český stavební trh je podle Nouzy připraven na realizaci největší zakázky v novodobé historii, celkové náklady by se měly při současných cenách pohybovat okolo 400 miliard korun. První z nových reaktorů by měl být hotový v roce 2036. „Jsme schopni připravit i konsorcia firem, které by se na stavbě podílely. Jsme nositeli know-how z hlediska povolovacích procesů. Pokud budou české společnosti zapojené do přípravné fáze, může dojít k velké optimalizaci nákladů,“ je přesvědčen Nouza.

Stavební trh se obává, že KHNP bude chtít po Češích dodat hlavně stavební materiál a pracovní sílu. Přitom je jaderné inženýrství jeden z oborů s nejvyšší přidanou hodnotou, jaderný průmysl slibuje velké zisky, a už nyní vysoké školy hlásí vyšší zájem studentů o tento obor, který jim do budoucna může zajistit kvalifikovanou práci se dobrým výdělkem. „Chceme dodat mozky, nejen ruce. Nebylo by dobré, abychom živili korejský management a dodávali jen pracovní sílu. Firmám pak budou chybět i reference do budoucna, až se budou stavět jaderné elektrárny v Evropě a ve světě,“ řekl Nouza, podle kterého je český trh schopen dodat sofistikované technologie i výzkumné kapacity. A v neposlední řadě dlouholetou zkušenost.

„Není to jenom o výstavbě samotných bloků. Bude také třeba někde ubytovat osm tisíc pracovníků. Pokud to vláda nechá plně v rukou generálního dodavatele KHNP, tak ten půjde logicky tou nejlevnější cestou,“ upozornil odborník na jadernou energetiku Petr Matyáš. „Teď je otázka, jestli čeští projektanti jako subdodavatelé budou jen malovat čáry od A do B, nebo budou mít možnost přinést své know-how a přispět k udržitelnému rozvoji českých regionů.“ Tak, jak je smlouva nastavená, přichází podle něj české firmy o možnost se výstavby zásadně účastnit.

České firmy podle Václava Matyáše, letitého odborníka na stavbu jaderných reaktorů, který stál u poslední výstavby bloků v Temelíně, nemají momentálně žádné informace ani zadání pro přípravu staveniště a dodávek. „Potřebujeme přitom čas na přípravu, a to jak technickou, technologickou, vzdělanostní, tak i na testování materiálů a certifikace. Je tady celá řada činností, na kterých máme participovat, ale zatím jen koukáme a čekáme,“ řekl Matyáš.

Vláda by měla podle něj garantovat zapojení českých firem cestou mezivládních dohod. Souhlasí s ním i šéf České asociace ocelových konstrukcí Tomáš Měřínský. „Za nás, za oceláře, není ta smlouva v tuto chvíli k podpisu.“

O zapojení českých firem do dostavby jaderných bloků jel ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček v minulých dnech diskutovat přímo do Jižní Koreje s tamními vládními představiteli. „Právě řešíme nejen maximální možné zapojení průmyslu do dostavby Dukovan a užší spolupráci mezi českými a korejskými firmami v oblasti jádra, ale už se nám podařilo dojednat také kooperaci na rozvoji polovodičového ekosystému,“ uvedl v pondělí ministr. Smlouva s KHNP, která uspěla v jaderném tendru před francouzskou EDF, by měla být podepsána do konce března.