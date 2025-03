Telosa: Nejprogresivnější město světa vznikne v americké poušti

Profimedia.cz

Představte si město budoucnosti, kde moderní technologie slouží všem obyvatelům, ulice jsou plné zeleně a ekonomický růst je spravedlivě sdílen mezi lidmi. Takový je plán Telosy, futuristického města, které chce vybudovat americký miliardář Marc Lore. Projekt má vyrůst někde v americké poušti, přičemž mezi hlavními kandidáty jsou státy Nevada, Arizona, Texas nebo Utah. Město má být ukázkou „ekvitismu“ – modelu, ve kterém pozemky vlastní komunita a zisky se reinvestují do veřejného blaha.

Jedním z nejzajímavějších prvků Telosy je její ikonická mrakodrapová věž Equitism Tower, která bude sloužit jako vertikální městské centrum s obytnými prostory, kancelářemi a ekologickými farmami. Celé město bude navrženo tak, aby vše bylo dosažitelné do 15 minut pěšky nebo na kole, což eliminuje potřebu aut. Kromě toho má být Telosa soběstačná v oblasti energie, vody a potravin, díky rozsáhlému využití solární energie, recyklace vody a urbanistických farem.

Aktuální stav: Telosa je zatím ve fázi plánování a vybírání lokality. V roce 2024 by měl být oznámen konkrétní stát, kde město vznikne, a do roku 2030 by zde mohli začít žít první obyvatelé. Cílem je, aby se Telosa do roku 2050 rozrostla na 5 milionů lidí a stala se městským modelem pro budoucnost.