Finep u parku Šárka postaví prvních 218 bytů za miliardu | E15.cz

Developerská společnost Finep postaví v Praze 6 v první etapě projektu Rezidence U Šárky 218 bytů zhruba za miliardu korun, sdělil její mluvčí David Jirušek. Přibližně třetinu z nich nabídne společnost do osobního vlastnictví, zbytek do družstevního. Stavbu zahájí ve druhé polovině letošního roku, a její dokončení je plánováno na přelom let 2022 a 2023.