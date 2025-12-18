Fio fond rozšířil portfolio o nákupní park Strakonická v Českých Budějovicích
- Fio realitní fond koupil nákupní park Strakonická v Českých Budějovicích za 22,2 milionu eur.
- Retail park je od roku 2023 v provozu, plně obsazený a s mixem stabilních nájemců.
- Akvizice rozšiřuje a diverzifikuje realitní portfolio Fio fondu.
Fio realitní fond koupil od belgického developera nákupní park Strakonická v Českých Budějovicích. Hodnota transakce je 22,2 milionu eur (zhruba 540 milionů korun). V tiskové zprávě to dnes oznámila Fio banka.
Retail Park Strakonická funguje od konce listopadu 2023 a na jeho vzniku se podílela belgická realitní investiční společnost Mitiska Reim ve spolupráci s tuzemskou firmou Asset Services. Podle ředitele Fio realitního fondu Václava Kubáčka je nákupní zóna na dobrém místě, je plně obsazená a má kvalitní skladbu nájemců, což může fondu přinést stabilní výnosy. Také podle obchodního ředitele Fio banky Jana Bláhy jsou retailové parky se stabilními nájemci atraktivní investicí.
„S cílem posílit prvek diverzifikace našeho realitního portfolia s touto čtvrtou akvizicí systematicky navazujeme na předchozí úspěšné akvizice - kancelářské budovy Rohan Business Centre, průmyslového areálu Fio Industrial Park Chomutov a ikonické budovy Staré Celnice v centru Prahy,“ uvedl Kubáček.
Pronajímatelná plocha obchodního parku činí zhruba 11.000 metrů čtverečních. Park disponuje 300 parkovacími místy. Kromě supermarketu Albert tam má své prodejny také například drogerie DM, KIK textil nebo lékárna Dr. Max.