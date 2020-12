Heimstaden koupil nájemní byty v Polsku. Investice chystá i v ČR | E15.cz

Skupina Heimstaden, od letošního roku největší majitel činžovních bytů v České republice, investovala do portfolia dvou developerských projektů ve Varšavě. Celkem získala 650 bytů určených k pronájmu, a to za 65 milionů eur. Podle aktuálního kurzu je to 1,7 miliardy korun. Velké plány má švédský holding rovněž v Česku.