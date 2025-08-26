Hotel a vysílač Ještěd přejdou pod Liberecký kraj. Čeká je oprava za stovky milionů
Zastupitelé Libereckého kraje v úterý odsouhlasili parametry a podmínky koupě hotelu a vysílače Ještěd od Českých radiokomunikací (ČRa). Za budovu, jejíž cena činí 181 milionů korun, zvedlo ruku 34 z 43 přítomných zastupitelů. Částka ale ještě není konečná – podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) se stále dokončuje ocenění movitého majetku. Samotnou kupní smlouvu by měl kraj schvalovat nejpozději v listopadu.
O převodu objektu, který je od roku 2006 národní kulturní památkou, se jedná už více než rok. „Věřím, že v listopadu dokážeme smlouvu projednat a v prosinci pak uhradíme kupní cenu z prostředků, které jsme letos postupně odkládali,“ uvedl hejtman. České radiokomunikace budou nadále platit za užívání vysílacích prostor, kanceláří a technologických místností ročně přibližně 3,5 milionu korun včetně DPH. Ikonická stavba zároveň potřebuje rozsáhlou rekonstrukci, jejíž náklady se odhadují minimálně na 400 milionů korun.
Horský hotel a vysílač Ještěd slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století. ČRa jsou vlastníkem hotelu a vysílače od roku 2000, získaly ho za 85 milionů korun a další desítky milionů investovaly do oprav. ČRa loni nabídly Ještěd ministerstvu kultury, to ale o cennou budovu zapsanou v indikativním seznamu památek UNESCO zájem nemá.