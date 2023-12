Invalidovnu čeká bouřlivý stavební rozvoj | e15.cz

Hotel Olympik. To je možná to jediné, na co si Pražané vzpomenou, když mají popsat oblast karlínské Invalidovny. Nepříliš atraktivní území mezi vzkvétající částí Karlína a poněkud méně vzkvétající Palmovkou dnes davy návštěvníků zrovna neláká. To by mohl do několika let změnit mohutný stavební rozvoj ze strany soukromníků, státu a města. Vzniknout tu mají stovky nových bytů, kanceláře, školy i nové kulturní centrum v historické budově Invalidovny, po níž celé území nese dnes své jméno.