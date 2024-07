Investorům, a to zejména těm domácím, se na českém realitním trhu vrací chuť k nákupům. Ve druhém čtvrtletí dosáhly podle analýzy realitněporadenské společnosti Knight Frank investice do nemovitostí v České republice 440 milionů eur, tedy zhruba 11,1 miliardy korun – to je o 23 procent více než loni. O největší transakci se přitom na jaře nepostarala investiční skupina nebo realitní fond, ale pražský magistrát.