„Oživení má společného jmenovatele. Domácnosti se přesvědčily, že levnější hypotéku nevyčekají, a majitelé zase, že možnosti zájemců budou i nadále limitované úrokovými sazbami a nemá smysl čekat na výrazně lepší ceny,“ řekl šéf EHS Hendrik Meyer, podle kterého v minulém roce rostly ceny jen mírně, ale letos se to může zlomit.

„Potvrzuje se, že pokles cen, pozorovaný v průběhu roku 2023, byl výjimkou, která neměla dlouhého trvání, a kdo doufal v opak, ten zaváhal. Nic nenasvědčuje tomu, že by nás čekalo brzké uklidnění,“ souhlasí hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil, podle kterého budou byty letos zdražovat okolo sedmi procent.

Zároveň se podle Meyera transformuje trh s investičními byty. „Ty byly výsadou především Prahy a Brna, nyní sledujeme, že se tento segment stále více rozvíjí i v krajských městech, jako je Plzeň, Olomouc, České Budějovice nebo Pardubice.“ Kupujícími jsou přitom často pražské domácnosti, které mají v regionech kořeny a zázemí v podobě rodiny nebo přátel. Na pražský byt nedosáhnou, ale na ty v krajských městech ano. „Tento ekonomický model jim dává smysl především s ohledem na aktuální růst nájemních hladin, který je právě v krajských městech nejrychlejší. Oproti Praze je zde tedy návratnost podle zjednodušeného modelu například v Plzni, Olomouci nebo Pardubicích až o pětinu lepší než v Praze,“ přiblížil Meyer.

Nejrychleji rostly ke konci roku prodejní ceny starších bytů meziročně v Plzeňském, Ústeckém, Jihočeském, Královéhradeckém a Olomouckém kraji. Nájmy podle analýzy rostly meziročně dvouciferným tempem téměř ve všech krajských městech, například v Hradci Králové a okolí až o 21 procent. O téměř pětinu zdražilo ke konci roku také meziročně nájemné v Brně, Karlových Varech nebo Olomouci.

Brno jako tahoun, Praha je stabilní

Nejdražší byty zůstávají v Praze, Brně a Středočeském kraji. Zejména Brno loni zaznamenalo turbulentní vývoj. Starší byty se zde prodávají kolem 96 tisíc korun za metr čtvereční, nové už kolem 131 tisíc korun za metr čtvereční. „Brno jako metropole se zásadním přesahem do celého kraje prochází větší transformací než třeba Praha. Utváří se zde nová podoba developerského trhu, roste nabídka rekonstruovaných městských domů, utváří se nová, tentokrát už metropolitní podoba nájemního trhu. A do toho se mění dlouholeté cenové hladiny stavebních pozemků,“ popsal Meyer. V jihomoravském kraji zůstávají tradičně populární rodinné domy, které se nabízely za 57 tisíc korun za metr čtvereční.

V Praze je situace stabilní, ceny starších bytů se zastavily na necelých 135 tisících korunách za metr čtvereční, novostavby už pokořily hranici 150 tisíc korun za metr čtvereční. Starší byt v hlavním městě tak vyjde v současnosti na podobnou cenu jako novostavba v Brně. Mezičtvrtletně jde o růst o pět procent. Od začátku roku ale rychle roste počet zájemců o vlastní byt, a to až trojnásobně. Nabídka je už také podle analýzy pestřejší, na trh se vrací majitelé bytů, kteří od roku 2022 čekali na lepší podmínky a vyšší prodejní ceny. Průměrná cena pražských rodinných domů se pohybuje okolo 114 tisíc korun za metr čtvereční, zájem je jak o domy před rekonstrukcí na okraji metropole, tak o luxusní vily.

Středočeši se vrací na trh

Větší poptávka po bydlení v Praze se jako obvykle přelévá i do Středočeského kraje, zejména tam, kde je železniční spojení do hlavního města. Poptávka ale ožila i ve městech, jako jsou Kladno, Beroun, Neratovice, Roudnice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Lysá nad Labem a Nymburk. Ceny se zde pohybují okolo 85 tisíc korun za metr čtvereční. Co však stále stagnuje, je trh s rodinnými domy, který za celý rok vzrostl jen o dvě procenta.

„Zatímco loni byl vliv pražských domácností na ceny nemovitostí ve středočeských městech spíše malý, ukazuje se, že začíná opět sílit. Zejména u bytů může probuzená pražská poptávka i zájem lokálních domácností zatlačit na ceny a v těch nejžádanějších lokalitách je zvyšovat skokově,“ uvedl Meyer. „A jakmile se v kraji opětovně rozeběhne trh s rodinnými domy, bude to znamenat definitivní návrat ekonomického sebevědomí české střední třídy, která je pro Středočeský kraj typická a pro český realitní trh klíčová.“