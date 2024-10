Jak si koupit byt u moře. Může vyjít levněji než česká chata. Záleží, zda zvolíte Jadran, či Pacifik

Den se začal rapidně krátit, slunce, aby našinec pohledal, na šaty a krátký rukáv už to není, všechno nějak šedivější a ještě ty povodně… Ano, návrat od moře do české kotliny je vždycky poněkud pochmurný. Pokud teď sníte, jaké by to bylo, jezdit k moři či oceánu do svého druhého domova, nadobro se tam odstěhovat, nebo se aspoň z pronajímatele přímořského apartmánu stát jeho majitelem, máme pro vás několik tipů. Například byt u Jadranu může vyjít levněji než chata na Vysočině a dá se o něm uvažovat jako o investici.

Levně u Jadranu

Začněme tedy v Albánii. Tamní nemovitosti zdražují v posledních několika letech tempem zhruba deset až dvacet procent ročně. Albánie má přitom nakročeno do Evropské unie a země se po desetiletích postkomunistického přešlapování konečně hýbe dopředu, a to jak ekonomicky, tak i v kvalitě demokracie. Ceny apartmánů jsou tam oproti stále zdražujícímu Česku velmi nízko. Ještě před pěti lety se dal v Drači sehnat luxusní apartmán za milion a půl, dnes už si musí zájemce připlatit – plně vybavený byt 2+kk vyjde zhruba na dva miliony korun, v první linii u moře bývá až o statisíce dražší.

Největším českým prodejcem bytů v Albánii je společnost MyAlbania, která Čechům zprostředkovává nákup investičních apartmánů a ty pak pronajímá turistům. Ke zhodnocení nárůstem ceny tak lze připočíst ještě až osmiprocentní výnos z nájmu. Na albánském trhu působí MyAlbania už pět let. Zpočátku prodávala apartmány především Čechům, dnes už má mezi klienty také řadu Slováků, Poláků či Italů. „Celkově jsme v Drači a okolí zprostředkovali prodej 542 apartmánů, z toho 169 v loňském roce. Ceny bytů zde rostou v průměru o 18,5–21 procent ročně, zájem o koupi apartmánů trvá i letos,“ říká Ondřej Tóth, jednatel společnosti MyAlbania.

Do bytu tady už investovaly i některé hvězdy českého byznysu a s nimi další stovky Čechů. Například Hendrik Meyer, šéf společnosti European Housing Services (EHS), pod niž spadá server Bezrealitky.cz a realitní kancelář Maxima Reality. Předloni si koupil třípokojový stometrový apartmán v novostavbě přímo u moře na Dračské riviéře. Zaplatil za něj v přepočtu 2,9 milionu korun. „To znamená méně než za českou chatu nebo apartmán, pokud by měly být v dobré lokalitě a podobném standardu. Let z Vídně do Tirany trvá jen 1,5 hodiny a cesta z letiště půl hodiny. Tak jako cesta na českou chatu ve špičce v pátek večer,“ říká s úsměvem Meyer, původem Němec, který v Česku žije už více než dvacet let.

Dnešní albánský trh porovnává s Českem na začátku třetího tisíciletí. „V roce 2000 jsem investoval do pozemku v České republice. Tenkrát to bylo velké riziko, Česko ještě nebylo v EU, ale viděl jsem tady velký potenciál a ten se naplnil. Teď je v podobné situaci Albánie. Je dlouholetým kandidátem pro vstup do EU a je jen otázka času, kdy se to stane. Stejně jako tenkrát v Česku, i v Albánii se vstupem do EU porostou ceny nemovitostí, protože přijdou zahraniční investoři, mají tam právní jistotu, je tam obrovský potenciál, do země půjdou subvence Evropské unie a tak dále,“ míní Meyer.