Developer prodá obchodní parky u Prahy. Mezi nájemci jsou Billa i Datart | e15.cz

Developerská skupina Portin patří aktuálně k vůbec největším hráčům v oblasti výstavby maloobchodních parků v Česku. Prodejem balíku chce získat peníze na další investice. „Do prodeje půjdou výhradně nové projekty, které právě dokončujeme nebo dokončíme v příštím roce. Jedná se o parky na různých místech Česka. V některých případech jde o projekty většího rozsahu s pronajatelnou plochou od pěti do devatenácti tisíc metrů čtverečních,“ popsal pro e15 jednatel společnosti Jindřich Kukačka.

Jméno Portin se na trhu komerčních nemovitostí objevilo teprve přede dvěma lety. Za firmou však stojí známí podnikatelé – již zmíněný Kukačka a Jiří Kadlec. Společně vlastní na trhu dlouhodobě etablované developerské skupiny KPD Group a Exafin, které mimo jiné stavějí také bytové projekty. Značkou Portin byznysmeni zastřešili společnou developerskou činnost, která se týká převážně maloobchodních parků.

Tento text vyšel v realitním newsletteru e15, který vychází každý druhý čtvrtek. Pokud chcete dostávat jednou za 14 dní exkluzivní informace ze světa realit, můžete se přihlásit k odběru zde. Celé aktuální vydání najdete zde.

Na rozdíl od obchodních center nemají maloobchodní parky společnou zastřešenou část. Obchody sdílejí jen nekryté venkovní parkoviště, z něhož má každá prodejna vlastní vchod. Prostory většinou obsazují prodejci potravin, drogerie nebo elektra. To vše se ukázalo jako velká výhoda během pandemických lockdownů, kdy retail parky zůstaly často ze značné části v provozu. Jejich vlastníci tak nemuseli řešit problémy, s jakými se potýkali majitelé klasických obchodních center. To se následně promítlo i v rostoucí popularitě investic do retail parků.

V balíku komerčních nemovitostí určených k prodeji budou například retail parky v pražských Lipencích, Úvalech u Prahy, Lišově u Českých Budějovic nebo v Miroslavi na Moravě. „Pravděpodobně tam budou také parky, které momentálně dokončujeme v Plzni a v Dolních Břežanech ve Středočeském kraji,“ upřesňuje Kukačka.

Portin podle něj počítá jak s variantou, že soubor nemovitostí prodá jednomu silnému investorovi, tak s jeho možným rozdělením na několik menších balíků pro více zájemců. Záležet bude na zájmu kupujících. „Celkově očekáváme, že půjde o obchod za čtyři až 4,5 miliardy korun,“ dodává jednatel Portinu.

Do retail parků v poslední době finančně vstupuje řada velkých tuzemských investorů. A to nejen do těch v Česku, ale i do zahraničních. Fond ZDR Investments letos v září koupil retail park v chorvatské Rijece v hodnotě miliardy korun. Zhruba stejnou částku letos investoval do deseti nákupních parků v Polsku bývalý spolumajitel Škody Transportation Tomáš Krsek se svou investiční skupinou BHM Group.

Nákupní parky jsou pro investory atraktivní z vícero důvodů. Nabízejí stabilní výnos z pronájmu a investice do nich jsou levnější než do klasických obchodních center. Výhodou jsou ale také často spolehliví nájemci, zejména potravinové a další řetězce. V balíku, který nabídne Portin, je to například Billa, Penny Market, DM Drogerie nebo Datart. Všichni nájemci mají uzavřené dlouhodobé smlouvy. „Jedná se navíc o eurové nájemné s dobře zajištěnou indexací,“ popisuje Kukačka další důvod, na kterém Portin staví atraktivitu souboru. Tím dalším je okolnost, že všechny parky jsou vystavěné až po pandemii covidu, takže splňují tehdy zavedená přísnější pravidla.

Kukačka s Kadlecem už v minulosti prodali parky v součtu za miliardy korun. „Nepouštíme do naší společnosti cizí kapitál. Chceme být zdravou firmou a nemít závazky, které by mohly mít vliv na naše rozhodování. Část parků ponecháváme v našem portfoliu, část ale musíme prodávat, abychom mohli dál investovat,“ vysvětluje Kukačka s tím, že Portin chce do roku 2026 postavit dalších 48 retail parků na různých místech Česka. Jen letos jich dokončí šest až sedm, příští rok okolo třinácti.

Retail park Pražská v Úvalech u Prahy.Autor: Portin

Takto velký rozmach maloobchodních parků je daný mimo jiné trendem zmenšování obchodních ploch, ke kterému řetězce v posledních letech přistupují. Zatímco před patnácti lety si potravinářské giganty pronajímaly obchodní plochy v místech, kde se okolní obyvatelé počítali na desetitisíce, nyní otevírají menší obchody v oblastech s jednotkami tisíc obyvatel.

Výhodou maloobchodních parků je také rychlejší výstavba a často i povolovací proces. „Je obrovský rozdíl v tom, jak to lidé vnímají. Když stavíte bytový dům, často se setkáte s odporem lidí, který vše výrazně prodlužuje. V případě retail parku ale do lokality často přinášíte něco, co lidé chtějí. Radnice mají i v tomto případě řadu požadavků, ale klíčové je, že o výstavbu stojí,“ upozorňuje Kukačka.

Retail parky pro Portin buduje stavební společnost Welkin, která je také součástí Kukačkova a Kadlecova holdingu.