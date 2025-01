„Šetřením úřadu bylo zjištěno, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v oblasti provozování hotelů,“ uvedl antimonopolní úřad.

Firma Quinn Hotels má irské vlastníky, jejím jediným akcionářem je lucemburská firma Quinn Group Luxembourg Hotels. Společnost to uvádí ve výroční zprávě za rok 2023 dostupné ve Sbírce listin. Podle účetní závěrky za předloňský rok měla firma čistý obrat 1,3 miliardy korun a hospodaření v roce 2023 zakončila ztrátou 160 milionů korun, o rok dříve byla 239 milionů v zisku. Ve výroční zprávě uvádí společnost také to, že podle ocenění nezávislou firmou CBRE měla k poslednímu prosinci 2022 hodnotu 250,4 milionu eur, tedy v přepočtu více než šest miliard korun.

„Strategie PPF Real Estate se zaměřuje na komplexní přístup k investicím do nemovitostí a správě jejich portfolia ve všech segmentech, včetně cestovního ruchu a kongresové turistiky či pořádání koncertů,“ sdělil dříve předseda představenstva a ředitel PPF Real Estate Holding Robert Ševela. „Investice do hotelu Hilton Prague perfektně zapadá do tohoto přístupu, který přispívá k vytváření dlouhodobé a udržitelné hodnoty díky aktivní správě nemovitostí,“ dodal.

Podle poradenských společností, které HN oslovily, se bude cena hotelu pohybovat v korunách mezi 6,25 a 8,25 miliardy. Nabídková cena má být podle HN nad 350 miliony eur, tedy v přepočtu přes 8,8 miliardy korun.

PPF kupuje Quinn Hotels Praha prostřednictvím firmy PPF Real Estate. Antimonopolní úřad o posuzování transakce informoval koncem loňského roku. Server Seznam Zprávy tento týden upozornil, že skupina PPF a miliardář Michal Strnad založili společnou firmu a chystají se na investice do nemovitostí. V obchodním rejstříku je od loňského 19. prosince zapsaná společnost Majestic Hospitality, ve které PPF prostřednictvím své realitní společnosti PPF Real Estate vlastní 70 procent a Strnad drží 30 procent přes svou firmu Industry SPV. Společná firma vznikla krátce poté, co holding PPF oznámil uzavření dohody o koupi společnosti Quinn Hotels Praha.

Hilton Prague, dříve hotel Atrium, byl dokončen v roce 1991, postavit jej nechala státní společnost Čedok ve spolupráci s francouzskou CBC Paris. Hotel má 11 pater a 791 pokojů, v minulosti hostil státníky, mimo jiné americké prezidenty Billa Clintona, George W. Bushe i Baracka Obamu, i filmové a hudební hvězdy. Kongresová část nabízí zhruba 5000 metrů čtverečních pro pořádání konferencí.

Investiční skupina PPF podniká v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Skupina vlastní aktiva 44,1 miliardy eur, tedy asi 1,1 bilionu korun, a zaměstnává celosvětově 47.000 lidí. Do skupiny patří například Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.

Majitelkou PPF je nejbohatší Češka Renáta Kellnerová s rodinou. Skupinu převzala poté, co její manžel Petr Kellner v březnu 2021 zahynul při havárii vrtulníku na Aljašce.

