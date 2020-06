Kingstown žaluje Vítkovu CPI kvůli údajným pomluvám v médiích | E15.cz

Skupina v čele s americkým hedgeovým fondem Kingstown podala u soudu v New Yorku žalobu na společnost CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka kvůli údajným pomluvám v médiích. Skupina žalobců v čele s Kingstownem Vítka už dříve zažalovala kvůli údajnému nepřátelskému převzetí skupiny Orco Property Group. Po Vítkovi žádají tři miliardy dolarů (asi 70 miliard korun). CPI tvrzení žaloby od samého začátku popírá. Za zbytečnou označila také žalobu za údajné pomluvy.

„V 11 bodech žaloby je popsáno a podloženo jednání v podobě hanebných vyjádření CPI a jejích zástupců do médií. Popisujeme, jak zástupci CPI svými četnými prohlášeními v médiích v podstatě poukazovali na to, že žaloba je vykonstruovaná a založená na nepravdivých údajích. Dále také to, že žaloba má sloužit jen jako mediální nátlak,“ uvedl Kingstown.

Podle fondu žaloba mapuje prohlášení v médiích a jako důkazy doložila i příslušné publikované články. Žalobci také uvádějí, že New York sice dovoluje, aby se strana sporu účinně bránila u soudu, nedovoluje ale, aby strana sporu lhala a pomlouvala protistranu v tisku.

CPI tato tvrzení odmítá. „Kingstown a Investhold, vlastněny panem Čmejlou a Divišem odsouzenými ve Švýcarsku za praní špinavých peněz, vedou od podání žaloby intenzivní negativní kampaň proti CPI Property Group a panu Vítkovi. Je tak ironií, že zrovna oni podali žalobu na pomluvu a ochranu dobrého jména v New Yorku. Jde jen o další zoufalý pokus vést soudní spor jakéhokoliv druhu proti CPI na území Spojených států,“ sdělil mluvčí CPI Jakub Velen.

Podnikatelé Jiří Diviš a Marek Čmejla jsou jedněmi z obžalovaných v kauze Mostecké uhelné společnosti (MUS), kterými se zabývají švýcarské i české soudy. Ve Švýcarsku byli v roce 2013 odsouzeni k trestům vězení za podvodné ovládnutí a tunelování bývalé státní firmy, proti výši trestu se odvolali a švýcarský federální soud vrátil věc k projednání soudu nižší instance.

Jádrem sporu je podle dřívějších informací Deníku N ovládnutí Orco Property Group Vítkem. Podle žaloby poté, co část podílu ve skupině získal Kingstown Capital Management, Vítek vymyslel plán, jak skupinu skrytě ovládnout. Poté vytuneloval její nejhodnotnější části, přičemž nemovitosti prodával pod cenou třetím subjektům, které podle žaloby skrytě ovládal.

„Jsme toho názoru, že žaloba o nepodloženou a mediálně vděčnou částku má tlačit CPI Property Group k mimosoudnímu vyrovnání hrozbou poškození dobrého jména. O to však za žádných okolností nebudeme usilovat, budeme se naopak rázně bránit,“ uvedl již dříve Velen.

Kingstown požaduje trojnásobek údajné škody podle takzvaného zákona RICO. Podle CPI však žalující strana nedokázala uplatnění tohoto zákona mimo území USA odůvodnit.

Soudu v New Yorku byla loni v listopadu předložena rozšířená žaloba o nové poznatky, které vychází z vyšetřování lucemburského finančního regulátora (CSSF). Kvůli opatřením proti koronaviru je soudní jednání aktuálně omezené. Žalobou se zároveň zabývá soud v Lucemburku. Ten v prosinci zamítl Vítkovi přístup do spisu CSSF. Vítek v dubnu 2018 podal správní žalobu proti žalobě jako celku. O ní má soud v Lucemburku podle informací CPI začít rozhodovat v roce 2021.