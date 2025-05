Čas bez práce, který se Petru Paličkovi otevřel poté, co opustil Pentu, využil k cestování a odpočinku. „Bylo to poprvé v mé profesní dráze, kdy jsem si mohl dopřát delší volno. Trochu jsem si odpočinul a splnil si sen – udělal jsem si kapitánské zkoušky na loď,“ poznamenává klidným hlasem.

A pak přišlo lano od Daniela Křetínské. Ne aby s ním Palička přivázal loď k molu, ale aby se stal číslem jedna v EP Real Estate

„Upřímně jsem si říkal, že bych si měl dát větší pauzu. Ale pak přišla tahle nabídka. A říkal jsem si, že by byla škoda to nezkusit.“

Přechodu do nové role předcházela změna i v samotné Pentě. Firma oznámila generační výměnu a Paličku na pozici výkonného ředitele nahradil jeho dlouholetý kolega David Musil. „Nabízeli mi, že bych mohl ve firmě zůstat na jiné pozici, ale cítil jsem, že by to byl začátek mého postupného odcházení. A já jsem ještě nechtěl odejít,“ říká k tomu Palička. Rozhodl se proto pro nový začátek.

Od mostů k ještě větším věcem

Palička není developer v klasickém slova smyslu. Vystudoval na ČVUT obor konstrukce a dopravní stavby a po devíti letech projektování mostů přešel do projektově manažerské kanceláře Bovis, kde poprvé přičichl ke komerční výstavbě. V roce 2007 si ho najala investiční skupina Penta, aby pro ni vybudoval realitní divizi. Z jednočlenné kanceláře na Florenci vyrostla během let firma s desítkami projektů a stovkou zaměstnanců. „Když jsem odcházel, Penta Real Estate běžela jako hodinky. Lidi věděli, co mají dělat, věděli, kam jdou. A měli jsme velké věci před sebou.“

A velké věci měl Palička i za sebou. Rozjel projekt Masaryčky podle návrhu Zahy Hadid, Waltrovky v pražských Jinonicích, Florentinum nebo Churchill naproti budově VŠE na Žižkově. Moderní kancelářské komplexy, které proměnily hlavní město. „Nikdy jsme nedělali development jen pro development. Vždy jsme chtěli, aby po nás zůstalo něco, co dává smysl.“ Podle lidí z oboru je právě tohle Paličkova největší devíza – schopnost propojit vizi s realitou.

Po letech, kdy pomáhal budovat realitní impérium Marka Dospivy a vtiskl podobu několika dominantním pražským budovám, zamířil Palička k jinému miliardáři. Jeho přestup do EP Real Estate se v realitních kruzích označuje za největší personální přesun posledních let, a možná i celé dekády. Palička má nyní pomoci Danielu Křetínskému vytvořit stavební odkaz pro budoucí generace.

Domy namísto komínů

Příchod do EP Real Estate, která doposud působila spíš jako správce majetku, byl pro Paličku skok do jiné ligy. „V Pentě jsem vedl firmu, která byla rozjetá. V EP Real Estate zatím de facto nic nebylo. Patnáct lidí, manažeři zaměření na správu a pronájem budov. Ale obrovský potenciál.“

Tím potenciálem jsou pozemky, které EPH nabral v rámci svých energetických nebo sportovních aktivit. Například bývalá elektrárna v Bubnech, areály v Malešicích, na Letné či na Strahově. „Je toho opravdu hodně. Důležité bude rozhodnout, co rozvíjet a co raději prodat.“ EP Real Estate dosud žádný projekt sama nevybudovala, plány pro následující roky jsou ale velké. V Bubnech se účastní vzniku nové čtvrti a její díl má mít velikost až 300 tisíc metrů čtverečních hrubé podlahové plochy. V Malešicích proměňuje obří průmyslový areál.

Na Letné zvažuje výstavbu nové budovy na prázdné parcele vedle Epet Areny. Původně tu měl stát hotel, EPH se ale nakonec rozhodl vybudovat zcela jiný projekt s přesahem k veřejnému účelu. „Myslím, že právě na tomto místě má Daniel Křetínský nějakou představu, která se nyní rodí ve spolupráci s architekty,“ prozradil Palička v on-line pořadu e15 REcast. I stadion Sparty by měl z Letné časem zmizet a na jeho místě vyrostou nejspíš byty, případně prostory pro maloobchod.

EP Real Estate je ale činná také v Brně, kde EPH vlastní autobusové nádraží, jež by se mohlo stát zárodkem nové městské čtvrti.

Palička si postupně skládá nový tým, přibral zkušené projektové manažery a připravuje strategii, kterou předloží Danielu Křetínskému. Ten je také spolumajitelem vydavatelství Czech News Center vydávajícího e15 magazín. „Zatím jsme se v tomto formátu ještě nesešli,“ řekl koncem března Palička, který ke Křetínskému nastoupil loni na podzim. „Ale ta vize je zřetelná. Daniel mě oslovil s tím, že nechce jen vydělávat peníze. Že chce, aby po něm něco zůstalo. Stejně jako po Petschkovi nebo Hlávkovi,“ dodává.

Budovatel stadionů

K výstavbě nového stadionu Sparty na Strahově zatím nedává přímý komentář. „Je to záměr, není to ještě projekt. Ale pokud se rozjede, bude potřeba silný tým a zkušenosti. Stavba stadionu je velmi specifická věc.“ Palička má s podobným projektem osobní zkušenost. Na začátku tisíciletí byl jedním z klíčových členů týmu, který připravoval výstavbu pražské O2 areny (tehdy Sazka Arény). Za zmíněnou společnost Bovis se podílel na řízení výstavby jedné z největších českých staveb svého druhu. „Pamatuju si, kolik věcí se muselo znovu bourat jen proto, že nebyl zkušený zadavatel.“

Vize, jež Palička rozpracovává, nejsou malé. Nejde ale jen o metry čtvereční a o peníze. „U věcí, které vznikají, chci, aby byly kvalitní. Architektonicky, urbanisticky, uživatelsky. Když už město roste, mělo by růst dobře.“ Často připomíná známou trojici kvalita – rychlost – cena. „Můžete mít dvě, nikdy ne všechny tři. Já vždy upřednostňuju kvalitu. Až pak řeším, jestli to má být levné, nebo rychlé.“

Respekt úředníků i politiků

Petr Palička patří mezi nejvlivnější osobnosti českého developmentu. Zvlášť v Praze, kde je povolovací řízení extrémně zdlouhavé – podle některých analýz trvá někdy přes deset let, než se developer dostane od nápadu ke stavbě – a kde bývá veřejná i úřední blokace běžnou součástí procesu, se mu podařilo vybudovat si pověst realitního diplomata.

Palička dokáže složité projekty připravit tak, aby byly průchodné. Umí je představit veřejnosti i politikům způsobem, který minimalizuje odpor. Nezastírá obtížnost českého prostředí, ale místo konfrontace volí cestu trpělivé argumentace a hledání shody. Podle informací e15 mají jeho názory váhu i pro úředníky a politiky na pražském magistrátu a také v Institutu plánování a rozvoje hlavního města. Ti, kdo rozhodují o jeho budoucí podobě, s Paličkou dlouhodobě počítají jako s hlasem rozumu, který pomáhá nacházet konsenzus mezi veřejným zájmem a zájmem investorů.

„Za víc než patnáct let pod Paličkovým vedením vyrostla realitní divize Penty v jednu z nejvýznamnějších domácích developerských společností. Přivedla do Česka špičkové architekty, podařilo se jí rozvinout řadu brownfieldů a vytvořit ikonické stavby. Její realizace zanechaly zásadní stopu v naší metropoli,“ popisuje Paličkův přínos Zdenka Klapalová, dlouholetá ředitelka pražské poradenské společnosti Knight Frank a prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

A zároveň tak potvrzuje i jeho renomé v oboru. Respekt, jemuž se Palička těší, silně souvisí i s jeho diplomatickým stylem. Ten může být nyní klíčový pro rozjezd realitního byznysu Daniela Křetínského, který se dosud soustředil hlavně na energetiku, průmysl a na média. Křetínský ví, proč si vybral právě jeho, „bez nadsázky mistra světa ve svém oboru“, jak Petra Paličku při odchodu z Penty tituloval jeho nástupce David Musil.

Nový začátek v EP Real Estate považuje Palička za restart: „Nejsem ten typ manažera, který přijde, bouchne do stolu a všechno přestaví. Napřed se musím seznámit s lidmi, s projekty, s fungováním firmy. A teprve pak se rozhodnu, co má smysl korigovat.“ Jeho styl je klidný, analytický, založený na důvěře v lidi a schopnosti vše vyargumentovat. „Nevím, jak se to má dělat správně. Ale vím, jak se to snažím dělat já: s rozvahou.“

Je mu jasné, že bude muset svůj tým jednou rozšířit, ale až v ten pravý čas. „Development je běh na dlouhou trať. Nejdřív čekáte na změnu územního plánu, pak na povolení, a teprve když můžete začít stavět, potřebujete silné projektové vedení. Proto nabíráme lidi až v momentě, kdy víme, že pro ně máme práci.“

Palička zdůrazňuje, že nemá ambici z EP Real Estate dělat druhou Pentu: „Nechci stavět firmu o stovce lidí. Chceme být efektivní, flexibilní. Když bude třeba, budeme spolupracovat s externími odborníky.“ Zmíněné projekty společnosti se ale rozhodně nedrží při zemi. V případě Bubnů, nové pražské čtvrti pro 25 tisíc obyvatel, se čeká jen na změnu územního plánu, a pokud proběhne do konce roku, výstavba by mohla začít do dvou až tří let. Petr Palička se tak dál podílí na velkých věcech i na budoucí podobě Prahy.