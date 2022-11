Architektonickou soutěž Krkonoš vyhrál hotel v Peci pod Sněžkou | E15.cz

Organizátoři soutěže, občanské sdružení MAS Krkonoše a Centrum české architektury, se kromě staveb zaměřují také na práci s veřejným prostorem a krajinou. Do prvního ročníku se přihlásilo celkem dvacet realizací, ze kterých porota vybrala v prvním kole devět nominací, které pak osobně navštívila.

„Má být oceněn pouze architekt? Nebo je lepší vyzdvihnout spíš přístup celých samospráv, veřejných nebo soukromých investorů? V žádném případě jsme nechtěli, aby měla cena význam jen pro vymezenou skupinu odborníků. Porota dobře chápe, že pro dosahování co nejvyšší úrovně stavební kultury je v práci s vystavěným prostředím nezbytné oslovit a vtáhnout do dění co nejširší okruh zainteresovaných,“ nastínil kritéria předseda poroty Tomáš Veselý.

Vítězný Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou si porotu získal jak za profesionální postup soukromého investora při výběru řešení formou soutěže, tak za návrh od studia ov architekti i realizaci. „Vznikl soubor, který výrazně předefinoval předchozí urbanistický kontext centra Pece pod Sněžkou. Je architektonicky vysoce kvalitní a funkčně podporuje život v obci,“ vyzdvihl Veselý.

Za práci s veřejným prostorem bylo oceněno Rýchorské náměstí v Žacléři. Ve složitém terénu obce se podařila jednoduchá, kvalitní a citlivá úprava historického náměstí.

Počinem ve spiritualizaci krajiny se stala Zvonička na Vlašských boudách ve Velké Úpě.„Zde jsme ocenili především citlivé zasazení do krajiny, moderní zhodnocení inspiračních motivů i spolupráci investora s lokálními dodavateli,“ doplnil Veselý.

Zdařilou realizací veřejného investora jsou nové lávky a útulny. „Spolupráci mezi Fakultou architektury ČVUT a Správou Krkonošského parku považujeme za příkladnou nejen pro krajinu a hledání ohleduplného přístupu k ní, ale i pro studenty architektury,“ dodal Veselý.