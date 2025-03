Česká investiční skupina BHM Group miliardáře Tomáše Krska urychluje svou expanzi v segmentu logisticko-průmyslových parků. Ve slovinském Mariboru dokoupila zbylý čtvrtinový podíl v tamním distribučním centru od rakouské developerské společnosti Go Asset a do dvou let zde plánuje proinvestovat miliardu korun. Mezitím BHM získala klíčové povolení pro rozšíření areálu v chorvatském Záhřebu, kde chce mít hotovo do konce příštího roku.