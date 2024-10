Letos se v Praze prodalo dvakrát více bytů, než loni. Silná poptávka bude pokračovat, tvrdí developeři

Za tři čtvrtletí letošního roku se v Praze prodalo 5350 nových bytů, meziročně téměř dvakrát více. Oproti celému loňskému roku je to o 34 procent více. Vyšší poptávka se promítla také do cen bytů. Metr čtvereční v pražské bytové novostavbě stojí 160 720 korun. Meziročně je to nárůst o 6,8 procenta a oproti druhému čtvrtletí o 2,5 procenta. Prodejní cena bytů je o zhruba 8000 korun nižší, také ta ale meziročně i mezičtvrtletně vzrostla o přibližně čtyři procenta. Vyplývá to z analýzy developerských společností Central Group, Trigema a Skanska Residential.