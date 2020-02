IKEA nabídne ve svých jídelnách rostlinné kuličky | E15.cz

Pro prodejce nábytku IKEA se podle listu Financial Times jedná o další posun v přípravě alternativ k masovým pokrmům. Na konci roku 2018 představila vegetariánské hot dogy, kterých v prvním roce prodala po světě na 10 milionů, a nabízí i klasické zeleninové kuličky.

„Koule jsou vyrobené z alternativních bílkovin. Doufám, že si je oblíbí i řada milovníků tradičních masových kuliček,“ řekl k novince Michael La Cour, generální ředitel IKEA Food Services, která za vývojem a výrobou nemasových kuliček stojí.

Posun směrem k rostlinným potravinám je součástí revize obchodního modelu IKEA, protože nábytkář chce do konce roku 2030 dosáhnout zásadního snížení produkce emisí. Již loni IKEA dokázala snížit své emise a zároveň zvýšit příjmy. Potraviny a restaurace v obchodních domech IKEA jsou zároveň zajímavým zdrojem příjmů retailera. Přičemž tržby za potraviny v mnoha zemích dosahují až desetiny celkového obratu skupiny.

„Je to poprvé, kdy měníme trend. Do roku 2030 je to ale ještě dlouhá cesta,“ řekla pro Financial Times, který o nové strategii IKEA informoval, Lena Pripp-Kovac, hlavní manažerka pro udržitelný rozvoj v IKEA.

Tržby globálního řetězce se ve finančním roce do konce srpna 2019 zvýšily o 6,5 procenta, zatímco emise z materiálů, výroby, dodavatelského řetězce a používání produktů IKEA klesly o 4,3 procenta. Pomohl k tomu údajně zejména nárůst využití zelené energie ve výrobě.

Alternativní varianty masových pokrmů rychle získávají celosvětovou popularitu. Nejznámějšími poskytovateli a výrobci jsou Beyond Meat, Burger King zkouší alternativní burger ve vybraných obchodech a McDonalds přišel s McVegan Burgers, k trendu se připojilo i KFC. Alternativám se věnují i burgerové restaurace v České republice.

Někteří odborníci jsou ale k náhlému nárůstu popularity skeptičtější. Například Donna Berry, dietoložka a zakladatelka společnosti Dairy & Food Communications říká, že trend brzy najde svůj vrchol, a pak začne zpomalovat, nebo umírat.