Chytré Líchy: U Brna vznikne nejmodernější čtvrť v Česku | E15.cz

Chytré Líchy jsou prvním projektem moderní, ekologické a trvale udržitelné čtvrti v Česku. Ten má v Židlochovicích nedaleko Brna kombinovat ekologické a chytré technologie s prvky sociálních inovací.

V návrzích se ateliéry snažily naplnit cíle spojené s uhlíkovou neutralitou, redukcí spotřeby pitné vody či sociální pestrostí. Vítězný návrh by měl být znám po zasedání Rady města Židlochovice, které se uskuteční 7. května. Tendru se účastní ateliéry Ing. arch. Dalibor Borák, Kogaa studio, MS plan, Pelčák a partner architekti a Projektil Architekti.

„Návrhy se poměrně liší z hlediska zástavby. Hrubá podlažní plocha dosahuje u jednoho z návrhů až 17 tisíc metrů čtverečních, v jiném případě je to naopak pouze 10 tisíc metrů čtverečních,“ řekl architekt města Židlochovice Pavel Jura, který je jedním z členů výběrové komise. Celá lokalita má 3,4 hektaru, její velkou část by měla tvořit zeleň či vodní plochy.

Podle starosty Židlochovic Jana Vituly, který je rovněž členem výběrové komise, by měly Chytré Líchy z hlediska skladby obyvatel nabídnout pestrý mix sociálních skupin. Součástí by měly být nejen rodinné domy, ale i startovací byty pro mladé či byty vhodné pro seniory. Čtvrť by měla nabídnout také několik míst k setkávání, která do svých návrhů zanesli všichni účastníci výběrového řízení.