Miliardář Skala koupil od Generali pražský mrakodrap City Empiria | E15.cz

Realitní fond pojišťovací skupiny Generali prodal tuzemskou třetí nejvyšší budovu City Empiria v Praze na Pankráci. Novým majitelem kancelářské stavby je nemovitostní magnát Václav Skala. Letos je to už druhý obchod mezi zmíněnými stranami. Na jaře Generali koupila od Skaly obchodní dům Kotva.

„Chtěli jsme rozšířit portfolio našich komerčních nemovitostí. Do budoucna bychom rádi budovu plnohodnotně rozvíjeli a nabídli stávajícím i budoucím klientům služby na vysoké úrovni. Z naší strany je to také jasným signálem, že jsme připraveni vstupovat do dalších akvizičních jednání,“ řekl k akvizici Marek Janouch, mluvčí Skalovy Pražské správy nemovitostí. Hodnotu transakce žádná ze stran nekomentovala.

„Obchod je zásadním signálem pro odbornou veřejnost, že náš trh je živý a že zájem o atraktivní nemovitosti registrujeme. Předpokládám, že v nejbližším době proběhnou další transakce, které důvěru v realitní sektor ještě podtrhnou,“ uvedla Zdenka Klapalová, ředitelka poradenské společnosti Knight Frank, která se na transakci podílela.

Velké realitní transakce se aktuálně na trhu téměř zastavily. Dobíhají většinou jen obchody dohodnuté ještě před propuknutím koronavirové krize. V případě budovy City Empiria se o prodeji jednalo již před dvěma lety. Původně byla horkým kandidátem na koupi mrakodrapu rakouská skupina S+B Gruppe.

Budova City Empiria byla postavená kolem poloviny 70. let minulého století. Původně sloužila jako sídlo podniku zahraničního obchodu Motokov. Výšková stavba má celkem 27 podlaží a měří 104 metrů. Tím se řadí na třetí příčku žebříčku nejvyšších tuzemských budov. Do větší výšky se pne už jen sousední City Tower (109 metrů) a brněnský AZ Tower (111 metrů).

City Empiria má téměř 25 tisíc metrů čtverečních administrativních ploch. V budově aktuálně sídlí například největší český stavitel bytů Central Group.

Když budovu v roce 2001 získal developer ECM, prodělala City Empiria renovaci. Po krachu této realitní skupiny získal nemovitost do portfolia Generali PPF Holding. Po odchodu skupiny PPF ze společného holdingu s italskou Generali zůstala City Empiria v portfoliu Generali.

Pankrác v Praze 4 patří mezi nejoblíbenější kancelářské lokality v metropoli. Zatím posledním přírůstkem v lokalitě je administrativní centrum Parkview, které nedávno podle návrhu amerického architektonického studia Richarda Meiera postavil developer Skanska Property.