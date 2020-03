Miliardář Vítek finišuje s expanzí na varšavském trhu | E15.cz

Ani opatření proti koronavirové pandemii nezbrzdila expanzi CPI Property Group realitního magnáta Radovana Vítka na polském trhu. Do svého varšavského portfolia koupil kancelářskou budovu Moniuszki 1A.

„Tato akvizice je malý, ale důležitý příklad závazku CPI PG zvyšovat naše investice do vysoce kvalitních kancelářských budov, které již představují největší segment celého portfolia,“ komentoval transakci ve zprávě pro investory Tomáš Salajka, šéf akvizic Vítkovy skupiny. Budovu koupila Vítkova skupina od londýnské investiční skupiny Catalyst Capital. Kupní cena nebyla zveřejněna.

Kancelářský komplex nabízí 10 tisíc metrů čtverečních na osmnácti podlažích. Budova byla kompletně renovována v roce 2015. Nachází se v blízkosti stanice metra Świętokrzyska. Mezi nájemce patří například polské ministerstvo financí a Kopernikovo centrum vědy.

Tažení do Varšavy oznámila skupina v říjnu minulého roku. Prohlásila, že chce do celkem deseti kancelářských budov ve Varšavě investovat více než 800 milionů eur (přes dvacet miliard korun. Od té doby koupila již sedm kancelářských komplexů: Equator IV, Eurocentrum, Warsaw Financial Centrum, Green Corner A, Equator II, Equator I a Moniuszki 1A. Podle Salajky už skupina téměř splnila své akviziční záměry ve Varšavě, od nichž si v budoucnosti slibuje solidní příjem z pronájmů.

Polský realitní trh v uplynulém roce přitahoval velkou pozornost zahraničních investorů. „Kromě německého kapitálu, který zde byl vždy aktivní, zde máme hráče z Asie (zejména Jižní Koreje), ale rovněž ze západní Evropy, USA, Blízkého východu a středoevropských zemí,“ sdělil již dříve v této souvislosti manažer poradenské společnosti CBRE Poland Przemyslaw Lachmaniuk, který dodal: „Důležitým zdrojem kapitálu je Jižní Afrika.“