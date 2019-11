CzechInvest a CzechTrade se možná přesunou na Pankrác | E15.cz

Státní agentury CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism by mohly sídlit v nové administrativní budově Mayhouse v Praze na Pankráci. Potvrdil to ministr průmyslu a vicepremiér Karel Havlíček (ANO), je to podle něj jedna ze tří variant. O výběru není podle něj zatím finálně rozhodnuto.