Bez čínských turistů by české hotely čekal propad tržeb, tvrdí analytik | E15.cz

Pokud by čínská vláda začala odrazovat Číňany od zastávky v Praze a nepřijel by ani jeden čínský turista, české hotely by podle analytika portálu Capitalinked.com Radima Dohnala ztratily zhruba tři procenta z počtu přenocování. Propadly by se i tržby pražských hotelů a luxusních obchodů, kde Číňané nadprůměrně utrácejí, doplnil Dohnal.