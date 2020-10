Na Slovensku roste nejvyšší budova a první mrakodrap v zemi | E15.cz

Koncem září začali stavbaři lít beton do základové desky projektu Eurovea Tower, který by měl být dokončen na přelomu let 2022 a 2023. Se 168 metry půjde o nejvyšší budovu na Slovensku. Dosud tento primát drží Tower 115, která měří včetně na ní umístěného vysílače 115 metrů.

Podle odborných pouček je možné trvale osídlenou budovu nad 150 metrů výšky nazývat mrakodrapem, v případě Eurovea Tower půjde tedy o první slovenský mrakodrap. V Česku žádná stavba toto přízvisko mít nemůže, nejvyšší obývanou budovou je se 111 metry brněnský AZ Tower.

Eurovea Tower má sloužit primárně jako bytový komplex, podle J&T Real Estate je v něm už nyní prodáno 70 procent z celkově nabízených 488 bytů. Počítá se ale i s komerční zónou, jedním z jejích nájemců má být podle slovenských médií módní řetězec Primark.

Zároveň zástupci developera J&T Real Estate v minulých dnech uvedli, že v rámci komplexu Eurovea a jeho druhé fáze výstavby plánují postavit další výškovou budovu, dům měřící 141 metrů.

Náklady celého developmentu Eurovea 2 nejsou známy, v roce 2016 J&T Real Estate mimo jiné na realizaci tohoto projektu vydala dluhopisy za 100 milionů eur (asi 2,7 miliardy korun).