V Ostravě má vyrůst nejvyšší budova Česka | E15.cz

Ostrava by v budoucnu mohla mít nejvyšší budovu v České republice. Městští zastupitelé rozhodli o prodeji pozemku v centru města, na němž chce ostravská společnost RT Torax vybudovat obchodně administrativní centrum s hotelem a byty v objektu s 60 patry a výškou 238 metrů. Stavba by podle předpokladů měla stát přes dvě miliardy korun.

„Již od 80. let minulého století se mluví o tom, že by na pozemku Slzy měl vyrůst výškový objekt. Projekt Ostrava Tower toto beze zbytku naplňuje. Šedesátipatrová budova s výškou 238 metrů by se navíc stala nejvyšší stavbou v České republice,“ uvedl primátor Tomáš Macura (ANO).

Nyní je se 111 metry nejvyšší budovou v zemi brněnský AZ Tower. Nová stavba by svou výškou překonávala i Žižkovský vysílač, který měří 216 metrů.

Pozemek o rozloze 8300 metrů čtverečních je podél ulice 28. října v blízkosti obchodního komplexu Nová Karolina, přezdíván bývá Slza. Město ho prodá za 61,7 milionu korun. Město pracuje na prodeji pozemku od loňského května. Požadovalo za něj minimálně 37 milionů korun a chtělo, aby na něm stál objekt minimálně s 12 nadzemními podlažími.

Město podle náměstkyně primátora Zuzany Bajgarové (ANO) obdrželo dvě nabídky, jednu muselo vyřadit, protože nesplnila finanční požadavky města. Vítězný projekt počítá s obchodně administrativním centrem s dvěma věžemi - obytnou s 48 a administrativní s 60 podlažími. Ve spodních patrech administrativní věže by měly být kanceláře, v horní části hotel s vyhlídkovou restaurací, v parteru komerční prostory a konferenční centrum. Součástí stavby by byly společné podzemní garáže zhruba pro 700 aut.

Převod pozemků je smluvně vázán na úhradu celé kupní ceny a také na vydání pravomocného stavebního povolení, o které musí firma požádat do prosince roku 2022. Objekt musí být postaven do května roku 2026. Město má na pozemky až do zkolaudování nového objektu předkupní právo. O smlouvě se podle Bajgarové jednalo poměrně dlouho. Náměstkyně přiznala, že město už zaregistrovalo pochybnosti ohledně reálnosti uskutečnění tohoto záměru. Zpochybňovali ho i někteří opoziční zastupitelé. „Nerada předbíhám a nechala bych toto skutečně na prověření projektové dokumentace. Každopádně je to mnohonásobné překročení našich požadavků,“ uvedla Bajgarová.

Podle architekta Ondřeje Chybíka z brněnského architektonického ateliéru, který na projektu spolupracuje, už se zpracovává architektonická studie. Před Vánocemi by mohla být k dispozici výsledná architektonická podoba objektu. „Dělá se průzkum geologie, máme 120 metrů hluboký vrt...a máme statiky z Frankfurtu, kteří se na základní data podívali,“ uvedl Chybík. Podloží by zátěž způsobenou výstavbou podle předběžných předpokladů mělo zvládnout.

Mediální zástupce společnosti RT Torax Jindřich Vaněk uvedl, že předpokládaná cena výstavby objektu přesahuje dvě miliardy korun. Financování chce firma zajistit částečně z vlastních zdrojů a částečně s pomocí konsorcia bank, kde má zajištěn příslib pomoci s financováním projektu. Podle Vaňka si firma dělala předběžné průzkumy u potenciálních nájemců a bude schopna objekty zaplnit.