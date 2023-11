Penta koupila část Florence od Českých drah | e15.cz

Investiční skupina Penta, za jejíž developerskou činností stojí miliardář Marek Dospiva, koupila od Českých drah dlouhodobě nevyužívané pozemky na pražské Florenci v sousedství pražské magistrály. Díky tomu může navázat na projekt dvou budov podle návrhu studia Zaha Hadid Architects, které dokončila letos v říjnu u Masarykova nádraží. Penta plánuje navíc v lokalitě získat další parcely, díky kterým by ovládala území od Masarykova nádraží až k Pernerově ulici v Karlíně.

Penta za pozemky zaplatí nejméně 243,8 milionu korun. Tato částka může ještě vzrůst podle toho, kdy Praha na místě změní územní plán. „Vedle částky, kterou za ně dostaneme hned, smlouva počítá i s doplatkem vycházejícím z finální podoby územního plánu. Zároveň nebudeme platit náklady na úpravy pozemků, které souvisejí například se zdejší stanicí metra Florenc nebo s archeologickým průzkumem lokality. To nově zajistí developer,“ popisuje Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Prodej představuje poslední fázi uzavírání smluv o proměně okolí Masarykova nádraží, kterou České dráhy dohodly mezi lety 2004 až 2007 na základě vítězné nabídky mezinárodního konsorcia společností za účasti ING Real Estate.

S výstavbou nové čtvrti v lokalitě Florence počítá vedení města Prahy i městské části Praha 1 a Praha 8. V roce 2021 proběhla mezinárodní urbanistická soutěž, která nastínila budoucí podobu tohoto území. Vítězný návrh od týmu Unit Architekti, A69 – Architekti a Marko & Placemakers na jaře 2022 projednala a schválila Rada hlavního města Prahy.

Mapa území Florence, kde plánuje Penta výstavbu Autor: Penta,

„Rádi bychom stavěli dál směrem k Florenci v intencích urbanistické soutěže z roku 2021 a propojili tak centrum města s Karlínem. Díky nákupu pozemků můžeme nyní dokončit jednání s městem o změně územního plánu pro tuto lokalitu a také jednání o kontribucích. Velká část nyní kupovaných pozemků se po vybudování ulic a veřejných prostor stane majetkem města,“ dodává Pavel Streblov, ředitel pro komerční výstavbu společnosti Penta Real Estate.

Projednání změny územního plánu probíhá již několik let. Magistrát se s Pentou již dříve dohodl, že v nové zástavbě bude minimálně 40 procent bytů, kterých je ve městě dlouhodobě nedostatek. Cílem je proměnit stávající neprůchozí a uzavřenou oblast v městskou čtvrť propojující oblast Florence, Karlína a Žižkova. Očekává se, že projednání změny územního plánu bude dokončeno v roce 2024.

Výstavba od Masaryčky až k Pernerově ulici

Skupina Penta v říjnu dokončila práce na dvou devítipatrových kancelářských budovách u Masarykova nádraží podle návrhu studia Zaha Hadid Architects. Jejich stavba trvala přes 2,5 roku a náklady byly 2,5 miliardy korun. Další peníze bude společnost investovat do plánovaného zatřešení kolejiště, které by se podle zástupců Penty mohlo začít stavět koncem března příštího roku. Následovat by měly právě pozemky směrem k autobusovému nádraží Florenc.

Skupina Penta mezitím hodlá získat i další parcely v lokalitě Florence. Konkrétně skrze firmu Penta Real Estate usiluje o koupi autobusového nádraží na Florenci a přilehlých pozemků, které vlastní společnost ČSAD Praha Holding. Spojení firem aktuálně posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v takzvaném zjednodušeném řízení. Cenu transakce firmy nezveřejnily.

Pokud Dospiva tento deal vyjedná, ovládne Penta značnou část parcel nad jednou ze tří přestupních stanic pražského metra, která je jedním z nejlukrativnějších míst pro výstavbu v centru metropole. Penta by konkrétně vlastnila území od vstupu do Masarykova nádraží z Havlíčkovy ulice v Praze 1 až po Pernerovu ulici v Karlíně. Už před časem navíc získala parcelu také nad stanicí metra Florenc, kde se nyní nachází obchod s potravinami Billa. Také tam se má stavět.

Penta chtěla pozemky u nádraží koupit už v minulosti, ale dosavadní majitelé ČSAD Praha Holding na nich plánovali vlastní projekt. Na území nádraží, sousední areál bývalých skladů a nákladovou část Masarykova nádraží severně od kolejiště a východně od magistrály dříve Praha ve spolupráci s majiteli pozemků vypsala soutěž. Podle vítězného návrhu mají v budoucnu 50 procent zástavby tvořit kanceláře, 40 procent byty a deset procent obchody. „Na místě budou všechny městské funkce. Bydlení, kanceláře, obchody, může tam být hotel či studentské ubytování,“ řekl šéf realitní divize Penty Petr Palička v rozhovoru pro e15, který v příštích dnech zveřejníme.

Waltrovka, Nuselský pivovar i přestřešené Hlavní nádraží

Penta Real Estate aktuálně patří mezi nejvýznamnější developery, kteří výrazně zasahují do podoby centrální části hlavního města. V listopadu dokončila první etapu výstavby v lokalitě Nová Waltrovka v pražských Jinonicích, kde vytvořila čtyřiadvacet tisíc metrů čtverečních pronajimatelných kancelářských ploch. Konkrétně developer na místě dokončil a zkolaudoval dvě kancelářské budovy Metalica a Legatica. Brzy na místě zkolauduje také osm desítek bytů v rezidenční části projektu. Tím však výstavba nekončí. Pokračovat bude až do roku 2027. Další etapy na Nové Waltrovce budou patřit rezidenčním budovám se čtyřmi stovkami bytů a dalšími obchody.

V září zastupitelstvo městské části Praha 3 schválilo dvě smlouvy právě s Pentou a skupinou Finep ohledně výstavby v lokalitě bývalého nákladového nádraží Žižkov. Developerům se tím otevřela cesta ke změně územního plánu, a naopak město i samotná městská část získají na takzvaných kontribucích celkem 267 milionů korun, které budou směřovat do vybudování veřejných parků, rekonstrukcí škol či do stavby nové mateřské školky. Sama Penta chce na Žižkově v letech 2025 až 2027 postavit 530 bytů a dle schválené smlouvy se zároveň bude podílet na veřejné vybavenosti v hodnotě bezmála 100 milionů korun.

Jedním z největším projektů do budoucna, do kterého se chce Penta pustit, je také částečné zastřešení a zástavba kolejiště pražského hlavního nádraží. Více o projektu jsme psali zde. Pokud se Dospivovi podaří stavět nad kolejemi hlavního nádraží, mohl by od Florence dál ve výstavbě pokračovat až k Vinohradské třídě, na níž navíc Penta také staví. Konkrétně tam ve spolupráci s PSN buduje novou budovu na místě zbouraného Transgasu.

Realitní divize Penty má momentálně rozestavěno rezidenční projekty za přibližně 6,5 miliardy korun. Na Vítězném náměstí v Praze 6 dokončuje výstavbu budovy Victoria Palace a současně s obchodními partnery Kaprain Group a Sekyra Group plánuje zastavět takzvaný 4. kvadrant na pražském Kulaťáku. Mezi další rezidenční projekty patří projekty Nuselského pivovaru v Praze 4, Rezidence Juliska či malý projekt Chittussi. Zároveň Penta Real Estate připravuje projekt Mocca v pražských Vysočanech, kde by měl být zahájen prodej bytů letos na podzim.

S miliardářem Markem Dospivou a jeho čtyřmi klíčovými manažery přes nemovitosti jsme letos mluvili o budoucnosti realitního byznysu investiční skupiny Penta Investments a o tom, jak se jí podařilo v tomto odvětví na rozdíl od jiných investorů tak rychle uspět. Penta si podmanila Prahu, získala silné partnery a chystá těžký kalibr pro expanzi na Západ. Vše jsme popsali v článku, který můžete číst zde.