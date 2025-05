Nájmy v pražských moderních kancelářích jsou nejvyšší v historii. U nových kanceláří poblíž stanic metra se průměrné nájemné v prvním čtvrtletí meziročně zvýšilo o 3,3 procenta a za dva roky o 6,3 procenta na současných 17,4 eur (435 korun) za metr čtvereční. V centru města pronajímali majitelé tuto plochu kanceláře za více než 30 eur (750 korun). V širším centru to činilo 20 eur (500 korun) a v okrajových částech města 16,50 eura (410 korun) za metr čtvereční. Vyplývá to z analýzy realitně-poradenské společnosti Colliers.

Podle Colliers ceny zvyšuje nízká neobsazenost kvůli malé výstavbě nových kanceláří. V Praze je 3,96 milionu metrů čtverečních kanceláří a neobsazenost činí sedm procent. Z 278 tisíc metrů čtverečních neobsazené administrativní plochy připadá čtvrtina na budovy dokončené v posledních třech letech a další čtvrtina na projekty z let 2009 až 2021.

Praha tak má podle Colliers nejnižší neobsazenost ze všech hlavních měst střední a východní Evropy. Všechna větší pražská kancelářská centra jsou obsazena z 94 až 96 procent. Výjimkou je oblast Budějovická s obsazeností přes 99 procent, kde ale Česká spořitelna zahájila odprodej svého portfolia.

V prvním čtvrtletí byl dokončen jen jeden administrativní projekt, první fáze E-Factory o 8700 metrech čtverečních kanceláří. Investoři také zahájili dvě rekonstrukce kanceláří, projekt Isolda na Pankráci a prostory v obchodním domě Kotva na náměstí Republiky. Do konce roku by podle analýzy měly být dokončeny čtyři projekty o 17 900 metrech čtverečních. Nová výstavba za celý rok 2025 tak bude nejnižší za posledních deset let.

"Stále častěji pozorujeme i přeměnu starých kancelářských budov například na rezidenční projekty. Vzhledem k akutnímu nedostatku bydlení v Praze je tento přístup ekonomicky logický, kancelářskému trhu ale moc nepomáhá. Výhledy jsou výrazně pozitivnější, pro období druhého až čtvrtého čtvrtletí 2025 je naplánováno zahájení výstavby až devíti projektů o celkové rozloze 160 900 metrů čtverečních s dokončením mezi lety 2026 až 2028," řekl Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu v Colliers.

Zájem o pronájem kanceláří v Praze byl ale nejnižší od roku 2020. Firmy si v prvním čtvrtletí pronajaly 87 700 metrů čtverečních administrativní plochy. Více než polovinu z toho tvořil zájem o nový pronájem prostorů. Zhruba 40 procent pak tvořilo znovuprojednání stávajících smluv a pět procent tvořily podnájmy.