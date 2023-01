Bankovní financování se teď nevyplatí, říká Jan Řežáb z JRD | E15.cz

JRD Group vyrostla z původně rezidenčního developera ve skupinu, která se vedle zeleného stavění věnuje ve velkém také energetice a likvidaci odpadů. „Děláme obnovitelné zdroje energie už 15 let, máme větrné a fotovoltaické elektrárny rozmístěné po střední Evropě. A poměrně velké množství ve vyšších stovkách megawatt u nás i v okolních státech připravujeme,“ nastiňuje plány majitel JRD Group Jan Řežáb.

Stavíte v této pro developery těžké době na sklad, anebo připravujete projekty do šuplíku?

Aktuálně doprodáváme a dokončujeme pět rezidenčních projektů, které budou hotové za půl až tři čtvrtě roku. Máme tedy relativně štěstí, že jsme vzhledem k tomu, co se děje na trhu, dospěli do této fáze. Jinak připravujeme vyšší desítky projektů. Když jsem viděl prognózy České národní banky, tak doufám, že příští rok už bude na trhu lépe, poklesne inflace i úrokové sazby. Za současných podmínek neexistují projekty nebo investice, které by měly takovou výnosnost, aby se na ně vyplatilo brát si bankovní financování.

Na projektech spolupracujete také s mnoha finančními investory. Nakolik se změnil jejich přístup?